Hydro-rally på positiv børs

Hovedindeksen endte på 775,11 torsdag, etter en oppgang på 0,38 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7.453 millioner kroner.

Wall Street åpnet ned etter at antallet jobless claims kom inn verre enn fryktet i forrige uke. Mer enn 30 millioner amerikanere har nå søkt om ledighetstrygd siden USA gikk i lockdown som følge av coronavirusutbruddet.

Toneangivende Europa-børser trekker nedover, med tyske DAX 1,7 prosent i minus.

Oljeprisen spretter opp

Oljeprisene gjør et byks torsdag ettermiddag, og Brent-oljen spretter opp 10,5 prosent til 26,79 dollar fatet, noe som er opp over fire dollar fra stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen klatrer hele 17,3 prosent til 17,70 dollar fatet.

Oppgangen kommer etter at gårsdagens tall fra USAs energimyndigheter viste en langt lavere lagerbygging enn fryktet.

– Hvis denne trenden fortsetter de kommende ukene, kan det tyde på at det verste er bak oss i oljemarkedet, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING til CNBC.

På Oslo Børs steg Equinor 1,5 prosent til 143,45 kroner, Aker BP 0,7 prosent til 170,10 kroner, mens DNO endte opp 0,2 prosent til 4,65 kroner.

Bank Norwegian-rally

Resultatsesongen fortsetter å prege bildet, og blant tungvekterne falt DNB bare marginalt til 124,20 kroner etter å ha lagt frem et sjokktap.

Storbanken tapsførte hele 5.771 millioner kroner i første kvartal, og overgikk dermed den mest pessimistiske analytikeren.

Ellers i banksektoren spratt Bank Norwegians morselskap Norwegian Finans Holding opp 7,6 prosent til 54,95 kroner etter sine kvartalstall som viste 368 millioner kroner i pluss – til tross for å ha tatt 230 millioner kroner i coronarelaterte tap.

Storebrand tapte 334 millioner kroner før positiv skatteeffekt, og dropper utbytte, men aksjen steg likevel 5,4 prosent til 51,40 kroner.

Konsernsjef Odd Arild Grefstad understreker overfor TDN Direkt at selskapet anser seg som robuste både på inntjening og soliditet/solvens i alle økonomiske scenarier som måtte oppstå.

Frontline så rødt

I oljeservice økte Aker Solutions omsetningen, men tapte store summer i første kvartal og spår et inntektsfall på 30 prosent i år. Aksjen steg likevel 2,8 prosent til 6,75 kroner.

Subsea 7 falt 0,9 prosent til 57,78 kroner etter å ha tapt over 300 millioner kroner i første kvartal.

Frontline utmerket seg på den negative siden blant de mest omsatte, med et fall på 3,7 prosent til 96,80 kroner. Mowi falt 1,4 prosent til 175,50 kroner.

Norwegian utsetter skjebnevotering, etter at selskapet har lagt frem et nytt «take it or leave it»-tilbud til obligasjonseierne. Aksjen steg 1,1 prosent til 5,11 kroner.

Norsk Hydro steg 4,6 prosent til 26,17 kroner. Flere meglerhus har høynet sine estimater i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport.

Corona-rakett i rødt

Taperlisten toppes av River iGaming, som falt 30 prosent til 4,80 kroner på Merkur Market.

Vi merker oss også Next Biometrics på minus 11,0 prosent til 3,48 kroner, mens en annen spillaksje, 5th Planet Games, gikk tilbake 11,3 prosent til 1,02 kroner.

Ellers i biotek falt BerGenBio 2,2 prosent til 38,10 kroner etter gårsdagens elleville oppgang trigget av at selskapet kan ha en coronamedisin på gang.

Bilaksje gasset på

I toppen av vinnerlisten merker vi oss at Kongsberg Automotive klatret 36,3 prosent til 1,09 kroner.

Sent onsdag meldte selskapet at dagens ekstraordinære generalforsamling droppes. I tillegg utforskes mulighetene for å hente rundt en milliard kroner som følge av coronakrisen – men kapitalbehovet kan være mindre enn anslått.

Atlantic Petroleum kom nærmest, med en oppgang på 33,4 prosent til 8,30 kroner.

Ytterligere fire aksjer steg tosifret, deriblant Atlantic Sapphire etter å ha klatret 17,1 prosent til 115 kroner på Merkur Market.

Reach Subsea markerte seg med 11,6 prosent oppgang til 1,25 kroner etter å ha meldt om to kontrakter.