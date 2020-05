Wall Street endte i rødt

Torsdag var det igjen rødt på Wall Street. Dow Jones falt med 1,17 prosent til 24.345,72 poeng, mens den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,92 prosent til 2.912,43.

Teknologitunge Nasdaq greide seg best med en nedgang på 0,28 prosent til 8.889,55 poeng.

Markedet ser ut til å påvirkes av at ytterligere 3,8 millioner har blitt arbeidsledige i USA, og at totalen nå er over 30 millioner som leter etter jobb.

Ifølge Marketwatch har den ekstraordinære oppgangen i antall ledige sannsynligvis dyttet arbeidsledigheten til over 15 prosent i USA – noe som er det høyeste siden den store depresjonen.

Amazon-spenning

Teknologiganten Amazon skal legge frem regnskapstall for første kvartal etter stengetid torsdag.

Analytikerne på Wall Street forventer at inntjeningen pr. aksje vil komme inn på 6,25 dollar, mens omsetningen ventes å ende på 73,61 milliarder dollar, basert på konsensusestimater innhentet av Refinitiv.

Torsdag endte Amazon-aksjen opp 3,45 prosent til 2.454,52 dollar, noe som vitner om høye forventninger fra investorene.

Flere giganter

Torsdag etter stengetid skal også Apple legge frem kvartalsrapport for andre kvartal (avvikende regnskapsår). I februar trakk forbrukerelektronikkselskapet guidingen da coronaviruset spredte seg i Kina.

Ifølge Refinitiv venter analytikerne en inntjening pr. aksje på 2,26 dollar i andre kvartal. Omsetningen ventes å komme inn på 54,54 milliarder dollar.

Også Apple steg på New York-børsen torsdag, og endte opp 2,11 prosent til 293,80 dollar.