Tokyo-børsen ned

I Japan, hvor markedene torsdag var stengt, faller Nikkei 2,84 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,24 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 5,01 prosent.

Børsene i blant annet Kina, Hongkong, Sør-Korea og Singapore er stengt 1. mai.

Nøkkeltall

Til tross for stengte markeder har sør-koreanske handelsmyndigheter fredag publisert nøkkeltall.

Tallene viser at eksporten i landet falt hele 24,3 prosent, år over år, i april. Det er ifølge CNBC det verste fallet siden mai 2009.

Til tross for at eksporten krympet voldsomt var tallene imidlertid noe bedre enn analytikerne på forhånd hadde ventet. De hadde ifølge CNBC spådd et eksportfall på 25,4 prosent.