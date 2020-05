Blodrødt på Wall Street

Fredag åpnet samtlige av de ledende indeksene på Wall Street i rødt, og i løpet av handeldagen tiltok det amerikanske børsraset i styrke.

Ved stengetid i New York var Dow Jones falt hele 617 poeng, og var dermed ned 2,55 prosent til 23.728.63, S&P 500 stengte ned 2,81 prosent til 2.830.70 og teknologitunge Nasdaq ned 3,20 prosent til 8.604.95 poeng.

Under sin daglige pressekonferanse torsdag hevdet president Donald Trump at han har sett bevis for at coronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan, og at han vil innføre nye tollavgifter mot Kina. Det skaper frykt i markedene for at en ny runde med handelskonflikt mellom de to landende er under oppseiling.

Tidligere denne uken ble det lagt frem BNP-tall som vitner om en kraftig økonomisk tilbakegang.

Torsdag ble det rapportert om 3,84 millioner nye førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA, samt kraftig nedgang i amerikanernes private pengebruk i mars. Nedgangen på 7,5 prosent er ifølge Reuters den største som noensinne er målt.

Tesla-ras

Tesla- akjsen raste kraftig, som følge av at grunnlegger Elon Musk fyrte av en Twitter-salve hvor han blant annet mente at Tesla-kursen var altfor høy. Etter en turbulent dag endte Tesla-aksjen til slutt ned 10,30 prosent, og dermed 14 milliarder av børsverdien til selskapet, ifølge Financial Times.

Urovekkende kvartalsrapporter

I forkant av at børsene åpnet la oljegiganten Exxon Mobil frem sin kvartalsrapport som viste et underskudd på 610 millioner dollar og bokførte kostnader på hele 2,9 milliarder dollar knyttet til verdiendringer som følge av oljeprisstupet. Den svake rapporten endte Exxon-aksjen ned 7 prosent.

I tillegg til den økende frykten for handelskrig og svake makrotall bidro, ifølge MarketWatch, usikkerhet knyttet til gårsdagens kvartalsrapporter fra Amazon og Apple til en tung handelsdag.

Amazon varslet høyere utgifter i tiden som kommer, blant annet knyttet til smittetesting av ansatte, og endte dermed ned 7,31 prosent fredag.

Apple på sin side, droppet å gi prognoser for inneværende kvartal da selskapet la frem regnskapet for forrige kvartal, noe som resulterte i en mer beskjeden nedgang på 1,61 prosent.

Svakt verden over

Tidligere i dag har Nikkei i Japan falt 2,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen har falt 2,2 prosent. S&P/ASX 200 i Australia endte ned 5,0 prosent, det største fallet på fem uker.

I Europa holder de fleste børsene stengt i dag, inkludert Oslo Børs, men det finnes likevel unntak, i Strobritannia endte FTSE 100 ned 2,34 prosent og i København falt OMX 0,97 prosent.