Rekordrask innhenting i aksjemarkedet

Børsene stiger mens rekordsvake økonomiske nøkkeltall kommer på løpende bånd. Den mest åpenbare forklaringen på denne divergensen er at investorene er framoverskuende og nøkkeltallene tilbakeskuende, fremgår det i Danske Banks ukesrapport.

Som følge av det store børsfallet i mars prøvde mange å fange den fallende kniven, og det har aldri blitt opprettet så mange aksjehandelskontoer for privatinvestorer i USA som da.

Bred oppgang

Oslo Børs steg med 3,3 prosent, Europa som helhet steg med 2 prosent, USA var opp 2 prosent og fremvoksende økonomier var opp 3,7 prosent denne uken.

Flere av de største amerikanske selskapene bidro til børsoppgang forrige uke med gode tall for første kvartal. Microsoft, Apple, Facebook og Google leverte alle bra tall, og S&P 500 er nær uendret de siste tolv månedene. Dette er til tross for at det er den svakeste veksten i amerikansk økonomi siden finanskrisen i første kvartal.

Veksten for andre kvartal ventes dog å bli mer enn fem ganger så svak som første kvartal.

Noe som skurrer

Etter hva president Donald Trump sier så vil ikke viruset bli borte med mindre det kommer et medisinsk gjennombrudd. Smittefrykten, usikkerhet og potensialet for en ny coronabølge kan medføre at økonomien bruker lenger tid på å normalisere seg enn hva prisingen på en rekke aksjer tilsier i dag, står det i Danske Banks rapport.

Senest onsdag uttalte den amerikanske sentralbanksjefen at det kan ta lang tid før sysselsettingen og den økonomiske veksten er tilbake på normalnivå i USA.



Rapporten fra Danske Bank nevner også andre faktorer som skurrer i markedet i dag, og trekker spesielt frem påvirkningen krisen har på selskapsinntjeningen og varigheten på situasjonen.

Oljeprisen over 26 dollar

Oljeprisen steg over 26 dollar fatet på lavere lagerbygging og oljeproduksjon i USA. Også Norge har gjort tiltak, og har hatt sitt første oljeproduksjonskutt på 18 år.

Som følge av store reiserestriksjoner samt mer behøves det mindre drivstoff og energi. I en analyse av det Internasjonale Energibyrået venter de det største etterspørselsfallet siden 1945, og tror at energiforbruket under coronakrisen vil falle syv ganger mer enn under finanskrisen.