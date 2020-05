Oslo Børs faller i åpningen

Oslo Børs åpner ned mandag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 751,62, ned 3,03 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,08 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,66 prosent til 25,99 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 6,72 prosent til 18,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 26,79 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag i forrige uke.

Spenningen mellom Washington og Beijing stiger, etter at Donald Trump søndag uttalte at han tror en «feil» i Kina er årsaken til spredningen av coronaviruset.

Ifølge TDN Direkt har Trump tidligere truet med å heve tariffer på kinesiske varer, noe som potensielt kan trigge en ny runde med handelsspenninger mellom USA og Kina.

– Gjenopptagelsen av handelskrigen vil være skadelig for oljeprisene på lang sikt, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge nyhetsbyrået.

Innes forteller også at amerikanske boreselskapet nå fortsetter å bli skvist mellom et overtilbud og lav etterspørsel.

– De seneste syv ukene har olje- og gassrigger kombinert droppet totalt 384 plattformer, sier han, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 5,89 prosent til 135,00 kroner, mens Aker BP er ned 4,67 prosent til 162,15 kroner.

Redningsaksjon

I Norwegian jobbes det nå på spreng for å redde selskapet. Kl. 08.30 startet flyselskapet sin ekstraordinærer generalforsamling, og Oslo Børs meldte at de de stanser handelen i Norwegian frem til referatet er offentliggjort.

Flyselskapet meldtei morges at de har mottatt sterk støtte fra leasingselskapene, og at de nå forventer å ha en egenkapitalandel som er betydelig bedre enn kravet på åtte prosent, som kreves for å få tilgang til statens krisestøtte.

Søndag meldte flyselskapet har de har fått nok støtte fra obligasjonseierne i samtlige fire lån.

Gigantkontrakt

Wallenius Wilhelmsen sikret før helgen en kontrakt med det amerikanske forsvaret som skal bidra med 20 milliarder kroner i årlige inntekter. Rederiet vil imidlertid ikke røpe de langsiktige marginene.

Aksjen fyker mandag morgen opp 17,94 prosent til 13,28 kroner.

Ellers på vinnerlisten klatrer BerGenBio 8,92 prosent til 41,50 kroner. Aksjen er nå opp over 160 prosent den siste måneden, takket være en snarvei inn i britisk studie som har mål om å utvikle verdens første behanding av covid-19-pasienter.

Solstad Offshore melder mandag morgen at de har inngått to kontrakter for seks skip, og aksjen styrkes 12,90 prosent til 0,49 kroner.

I rødt

De er mye rødt blant tungvekterne på Oslo Børs mandag morgen. XXL faller 7,95 prosent til 9,50 kroner, og er dagens nest mest omsatte aksje.

Onsdag kveld ble det kjent at XXL-gründer Øivind Tidemandsen har solgt aksjer for 117 millioner kroner. Konsernsjef Pål Wibe var en av kjøperne.

Ellers faller DNB 3,30 prosent til 120,10 kroner, Norsk Hydro er ned 4,39 prosent til 25,02 kroner, mens NEL og Storebrand faller henholdsvis 4,63 prosent til 12,04 kroner og 4,01 prosent til 49,34 kroner.