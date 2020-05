Norwegian tar stormskritt ut av krisen

Oslo Børs fortsetter ned utover dagen mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 757,62, ned 2,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 2,8 prosent til 25,86 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 7,5 prosent til 21,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 26,79 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag i forrige uke.

Spenningen mellom Washington og Beijing stiger, etter at Donald Trump truer med å heve tariffer på kinesiske varer, noe som vil være skadelig for oljeprisene på lang sikt.

Equinor faller 5,5 prosent til 135,50 kroner, mens Aker BP er ned 5,1 prosent til 161,45 kroner.

Sjumilssteg for Norwegian

Norwegian Air Shuttle har i dag sikret krisestøtte på 2,7 milliarder kroner, etter at de lyktes å innfri kravene fra myndighetene.

– Finansteamet har kanskje skapt den mest spennende finansthrilleren i norsk historie, sier konsernsjef Jacob Schram.

Før åpningen på Oslo Børs ble aksjen pauset i påvente av dagens ekstraordinære generalforsamling i flyselskapet.

Handelen er åpnet igjen og ved lunsjtider er aksjen opp 36,2 prosent til 6,94 kroner. På bare én time er det omsatt over 180 millioner kroner i aksjen.

Norwegian meldte i morges at de har mottatt sterk støtte fra leasingselskapene for en minimumskonvertering til egenkapital på 730 millioner dollar.

Over 95 prosent av aksjonærene stemte på mandagens ekstraordinære generalforsamling ja på alle de viktige punktene i redningsplanen.

Norwegian Air Shuttle vil sette emisjonskursen i ettermiddag.

Vinnere

Ellers på vinnerlisten klatrer BerGenBio 14,8 prosent til 43,75 kroner. Aksjen er nå opp over 160 prosent den siste måneden, takket være en snarvei inn i britisk studie som har mål om å utvikle verdens første behanding av coronapasienter.

Wallenius Wilhelmsen sikret før helgen en kontrakt med det amerikanske forsvaret som skal bidra med 20 milliarder kroner i årlige inntekter. Rederiet vil imidlertid ikke røpe de langsiktige marginene.

Aksjen fyker mandag morgen opp 12,8 prosent til 12,70 kroner.

Solstad Offshore melder mandag morgen at de har inngått to kontrakter for seks skip, og aksjen styrkes 13,7 prosent til 0,49 kroner.

Gyldendal er også godt opp på børs i dag, 14,4 prosent til 595 kroner, uten noen spesielle nyheter. Årsregnskapet for 2019 viser rekordsalg i bøker og gode abonnementstall.

I rødt

Atlantic Petroleum synker tungt og er ned 13 prosent til 7,22 kroner. PGS er også ned 11 prosent til 2,39 kroner.

Det er mye rødt blant tungvekterne på Oslo Børs mandag morgen. XXL faller 4,4 prosent til 9,86 kroner, og er dagens nest mest omsatte aksje.

Onsdag kveld forrige uke ble det kjent at XXL-gründer Øivind Tidemandsen har solgt aksjer for 117 millioner kroner. Konsernsjef Pål Wibe var en av kjøperne.

Ellers faller DNB 2,82 prosent til 120,70 kroner, Norsk Hydro er ned 7 prosent til 24,34 kroner, mens NEL og Storebrand faller henholdsvis 4,2 prosent til 12,10 kroner og 3,56 prosent til 49,55 kroner.