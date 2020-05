Panikken er tilbake

Etter flere uker med børsrekyl, ble det børsfall på rundt 2 prosent i Europa på fredag i forrige uke. På mandag fortsatte børsfallet, men det var enda sterkere enn på fredag. Frankfurt-børsen var ned rundt 3,4 prosent, mens Paris-børsen falt nær 4 prosent.

Det kan dermed virke som om børsrekylen som startet i midten av mars nå er over.

Blant aksjene som falt mest i EuroStoxx50-indeksen var Total, Airbus, Daimler og Adidas. Disse falt rundt 7 prosent.

Amerikanske børser falt rett før helgen, og futures indikerte en negativ åpning på mandag. Internasjonal finanspresse peker på mistanken fra USA om at virusutbruddet kom fra et laboratorium i Wuhan, Kina som en faktor som tynger børsene.

Det kom PMI-tall for industrien i Europa på mandag. For eurosonen kom indeksen inn på 33,4 poeng i april. En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå i økonomien. Investortillitindeksen Sentix var på minus 41,8 poeng i mai, som var omtrent like dårlig som indeksen var i april.