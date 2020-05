Buffett-spådom slår til – flyaksjene styper på rød Wall Street

Det anspente forholdet mellom Kina og USA tilspisser seg og får konsekvenser for New York-børsen.

Etter en halvtimes handel er S&P 500 ned 0,4 prosent til 2.818 poeng. Dow Jones er ned henholdsvis 0,8 prosent til 23.525 poeng. Nasdaq har snudd opp 0,5 prosent til 8.757 poeng.

Buffett-antakelser slår til

Warren Buffett holdt natt til søndag en fire timer lang tale i forbindelse med generalforsamlingen til firmaet hans Berkshire Hathaway.

På møtet kom det fram at firmaet har dumpet flyaksjer for omtrent 4 milliarder dollar og spår en vanskelig tid fremover for sektoren.

På Wall Street synker i dag Delta Airlines med 10,6 prosent til 21,59 dollar. Southwest er ned 8 prosent til 26,95 dollar. United Airlines følger i samme spor ned 10 prosent til 23,95 dollar. American Airlines er ned 10,4 prosent til 9,53 dollar.

Bekymring i Kina

En fersk rapport laget av sikkerhetsdepartementet i Kina ser for seg en dyster fremtid for Kinas forhold til verden etter coronakrisen.

Rapporten konkluderer med at antikinesiske følelser nå er på det høyeste nivået siden reaksjonen mot landet da det slo ned på protestene på Tiananmen-plassen i Beijing i 1989. Det opplyser kilder med kjennskap til rapporten til Reuters.

Ifølge NTB kan Beijing dermed stå overfor en bølge med internasjonal kritikk, ledet an av USA, i kjølvannet av coronapandemien.

Myndighetene bør derfor forberede seg på et scenario der verste tenkelige utfall kan bli væpnet konflikt med USA, ifølge kildene, som av hensyn til de sensitive opplysningene ikke kan oppgi sin identitet.

«Enorme beviser»

Søndag kveld uttalte president Donald Trump at administrasjonen undersøker deres antakelser om at coronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan, Kina.

– Sier du at du har beviser for at dette ikke er et naturlig virus? blir Trump spurt.

– Vi har folk som undersøker dette dypt. Meget dypt, svarte Trump.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa søndag kveld til CNN at det finnes «enorme beviser» som underbygger Trumps uttalelser om at viruset stammer fra et laboratorium.

Trump mener også at over 90.000 amerikanere kan dø av viruset. Samlingen av de negative meldingene gjør at investorene sender børsene i rødt i førhandelen.