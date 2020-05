Wall Street endte i pluss etter solid sluttspurt

Utviklingen kom i kjølvannet av frykt for at konflikten mellom USA og Kina skal trappes opp.

Sur stemning

Søndag kveld uttalte president Donald Trump at administrasjonen undersøker deres antakelser om at coronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan, Kina.

Han får støtte av USAs utenriksminister, Mike Pompeo, som søndag kveld sa til CNN at det finnes «enorme beviser» som underbygger Trumps uttalelser om at viruset stammer fra et laboratorium.

– Stemningen i finansmarkedene utfordres av trusler fra Trump-administrasjonen om å øke tariffnivået mot Kina som motsvar på at de hevder å ha bevis på at coronaviruset oppsto i et laboratorium i Wuhan, skriver Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, i en mail til Finansavisen.



Spår et børskollaps

Totalt er over 3,62 millioner mennesker bekreftet smittet av coronaviruset globalt, hvorav 1,2 millioner befinner seg i USA. Det siste døgnet ble det registrert 14.647 nye tilfeller i USA. Så langt har 69.168 mistet livet i USA.

Til sammenligning har Norge totalt 7.884 bekreftet smittede og 214 har mistet livet så langt.

Will Meade, en tidligere analytiker for Goldman Sachs, sa ifølge Marketwatch at resten av 2020 ser mørkt ut. Han tror aksjemarkedet vil falle 40 prosent, og ser likheter med dot com-boblen i 2000.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,11 prosent til 23.749,8 og er med det ned 16,8 prosent i år.

13 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Oljegiganten Exxon Mobil var dagens vinner med en oppgang på 4,0 prosent.

Raytheon Technologies var dagens taper etter et fall på 3,6 prosent.

Kjente selskaper som Walt Disney og McDonald's falt henholdsvis 2,1 og 0,4 prosent.

Analytiker Michael Nathanson, nedgraderte Walt Disney-aksjen til nøytral, fra tidligere kjøp. Samtidig kuttet han kursmålet 112 dollar, fra tidligere 120 dollar. Mandag stengte Disney-aksjen på 103,3 dollar.



Oppgang i cruise

S&P 500 endte opp 0,42 prosent til 2.842,7. Det vil si at indeksen har falt 12,0 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble energiselskapet Phillips 66 som klatret 10,7 prosent.

Carnival var også inne på vinnerlisten etter enn oppgang på 2,9 prosent. I en melding mandag, skrev cruisegiganten at de kansellerer alle reiser i Nord-Amerika fra og med 27. juni til slutten av juli. Likevel ber selskapet kunder og reisebyråer om å planlegge for reiser fra og med 1. august.

På motsatt side var Tyson Foods øverst på taperlisten etter et fall på 7,8 prosent.

Nedgradering

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,23 prosent til 8.710,7. Indeksen har dermed falt 2,9 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,5 prosent, mens Apple stengte opp 1,4 prosent og Amazon steg 1,3 prosent.

Netflix var opp 2,3 prosent, mens Alphabet (Google) var opp 0,4 prosent.

Tesla steg 8,5 prosent og stengte på 761,2 dollar.

Dagens vinner ble Stemline Therapeutics med en oppgang på 154,8 prosent.

Høyest på taperlisten var Taronis Technologies, som stupte 27,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 3,7 prosent til 35,8.

Gullprisen var opp 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.712,6 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,6 prosent etter at land begynner å åpne opp igjen. Goldman Sachs peker spesielt på Kina, og øker estimatene på oljeprisen.

3-måneders renten steg 1,1 basispunkter til 0,118 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,2 basispunkter til 0,188 prosent.

10-års renten steg 2,3 basispunkter til 0,639 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 4,1 basispunkter til 1,291 prosent.