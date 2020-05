Total-sjefen kutter egen lønn

Aksjekursen i det franske oljeselskapet Total steg rundt 6 prosent på tirsdag, og topper dermed vinnerlisten blant selskapene i EuroStoxx50-indeksen.

Oljeselskapets kvartalstall ble lagt frem på tirsdag, som viste et nettoresultat på 1,8 milliarder dollar, ned fra 2,8 milliarder dollar i fjorårets første kvartal. Analytikerne hadde ventet at oljeselskapets nettoresultat skulle bli rundt 400 millioner dollar lavere enn det resultatet viste.

Styret bekreftet også utbyttet på 0,66 euro pr. aksje for kvartalet, som er likt som på samme tid i fjor, ifølge CNBC. Men aksjonærene kan velge om de vil motta utbyttet i form av penger eller i form av nye aksjer, slik også Equinor ga tilbud om under oljekrisen for noen få år tilbake.

Oljeselskapets konsernsjef og styreleder, Patrick Pouyanne, har gitt seg selv et lønnskutt på 25 prosent for resten av året i lys av den utfordrende situasjonen selskapet og resten av bransjen befinner seg i.

Europeiske børser var markert opp på tirsdag, der EuroStoxx50-indeksen var opp rundt 0,8 prosent. Dagen før falt samme indeks hele 3,8 prosent.