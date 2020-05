Bred optimisme før Wall Street åpner

Investorene ser ut til å fortsette den positive avslutningen fra gårsdagen.

S&P 500 ligger an til en oppgang på 1,15 prosent. Nasdaq er opp 1,28 prosent og Dow Jones er opp 1,16 prosent i førhandelen tirsdag.

Samtlige indekser endte gårsdagen så vidt i positivt terreng etter en sen innspurt, og markedet holder på positiviteten i dag.

Bred optimisme

Grunnen til optimismen skal blant annet være reduksjonen i antall nye smittetilfeller i USA. Økningen skal nå være redusert til 2 prosent, som er laveste verdier siden mars.

I tillegg skal restriksjonene i California, delstaten med den største økonomien som representerer omtrent 15 prosent av USAs BNP, gradvis slippes opp fra fredag.

Oljeprisen fortsetter også å klatre for femte dag på rad. Oppgangen kommer i lys av at flere amerikanske skiferoljeprodusenter har kunngjort at de skal kutte i oljeproduksjonen.

Brent-oljen handles i skrivende stund til 29,29 dollar, opp 4,7 prosent. WTI-oljen er opp 5,2 prosent il 24,73 dollar.