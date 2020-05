Norwegian falt tungt på Oslo Børs før emisjonen

Oslo Børs endte opp 0,87 prosent til 757,81 poeng. På det høyeste intradag var oppgangen på 1,54 prosent.

Den totale aksjehandelen var på 5,3 milliarder kroner.

Olje

Det var oppgang i oljeprisen for femte dag på rad. Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 30,16 kroner, en oppgang på 7,75 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 9,57 prosent til 25,76 dollar fatet.

Oljeprisen steg jevnt og trutt, og fikk seg et løft etter at USAs president Donald Trump twitret at etterspørselen har tatt seg opp.

Dette skjer i takt med at flere og flere land gradvis gjenåpner. DNB Markets er blant dem som tror oljeprisen vil styrke seg fremover. Oljeanalytiker Helge André Martinsen tror markedet kan være i balanse i juli.

Equinor føyk opp opp 5,20 prosent til 140,65 kroner, mens Aker BP steg 6,70 prosent til 176 kroner.

Vinnere

Havyards kriserammede datterselskap Havyard Ship Technology (HST) har sikret avtale som sikrer ferdigstillelse og overlevering av skip som var/er under utrustning ved verftet.

Selskapet er enige med redere, GIEK, banker og garantister. Dette sikrer ferdigstillelse og levering av ordrebok på seks skip. Fem av dem skipene bygges i tyrkiske Cemre. Aksjen til Havyard steg 28,21 prosent til 3 kroner.

Otello ble løftet med over 21 prosent mandag, og steg tirsdag nye 26,96 prosent til 14,60 kroner. DNB Markets anbefalte aksjen varmt tidligere i uken.

Kongsberg Automotive kom også høyt på vinnerlisten med en oppgang på 16,26 prosent til 1,23 kroner.

Tapere

Norwegian jublet mandag etter å ha fått på plass redningsplanen som skal gjøre at selskapet unngår konkurs i coronakrisen. Nå venter alle på hva tegningskursen blir i den kommende emisjonen.

Selskapet varslet først at den skulle bli klar tirsdag, men Norwegian opplyste til TDN Direkt at den forhåpentligvis kan annonseres onsdag.

Etter det Finansavisen erfarer skal garantister ha krevd at aksjeemisjonen settes i intervallet mellom 0,50 og 1 krone pr. aksje. Norwegian falt 9,77 prosent til 4,80 kroner.

BerGenBio hentet en halv milliard kroner i en emisjon, med kurs på 37,50 kroner. Aksjen falt dermed 15,81 prosent til 37 kroner.

Orklas resultater for første kvartal skuffet forventningene. Aksjen sank 6,09 prosent til 87,04 kroner.