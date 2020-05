Bred oppgang på Wall Street

Aksjemarkedet i USA steg bredt i håp om at økonomien etterhvert kan åpne etter flere uker under restriksjoner som følge av pandemien. Samtidig steg også oljeprisen kraftig.

Veier oppsiden mot nedsiden

Det ser ut til at investorene er i ferd med å veie oppsiden større enn nedsiden ettersom oppgangen tyder på at investorene tror på en suksessfull åpning. Uansett, nedsiden forblir fortsatt betydelig da risikoen for et nytt smitteutbrudd øker jo mer av økonomien som åpnes opp.

I New York melder guvernør Andrew Cuomo at antall nye smittetilfeller og dødsfall redusert de siste dagene, men at reduksjonen ikke er så bratt som de hadde håpet.

«Aksjemarkedet drives oppover av at visse stater tar sikte på å åpne, smittekurver som ser ut til å ha nådd en topp og en resultatsesong som er bedre enn forventet. Kombinasjonen bidrar til å redusere usikkerheten i markedet» , sa Tom Lee, grunnlegger av Fundstrat Global Advisors til CNBC.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,61 prosent til 23.895,26. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 23 av selskapene i grønt torsdag. Teknologiselskapet Pfizer ledet an ved indeksen tirsdag med en oppgang på 2,39 prosent. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs endte ned og opp 0,26 og 1,26 prosent. Oljeselskapet Chevron steg tirsdag i lys av en kraftig oljeprisoppgang, og stengte opp 1,61 prosent.

I andre enden av listen finner vi flyselskapet Boeing som med en nedgang på 4,69 prosent ble dagens taper. De store teknologiselskapene Apple og Microsoft steg 1,50 og 1,07 prosent.

S&P 500 stengte opp 0,90 prosent til 2.868,44.

Det endte med å bli en bekmørk dag for cruiserederiene ved S&P. Aller verst gikk det med Norwegian Cruise Holding som endte ned 22,58 prosent. Nedgangen kom i lys av at selskapet annonserte at konkurs kan ramme rederiet. Konkurrentene Carnival og Caribbean Cruise falt 8,79 og 10,15 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.809,12, opp 1,13 prosent.

På Nasdaq steg Facebook 0,88 present, mens Amazon steg beskjedne 0,08 prosent. Streamingtjenesten Netflix stengte ned 0,81 prosent. Google-eier Alphabet stengte opp 1,83 prosent. Elbilprodusenten Tesla steg 0,92 prosent i tirsdagens handel.

Oljeprisen er kraftig opp i håp om at etterspørselen vil ta seg opp som følge av suksessfulle åpninger i flere land. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 30,96 og 24,22 dollar, opp 18,78 og 13,86 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 6,26 prosent til 33,76.



Gullprisen er ned 2,19 prosent, og en unse gull koster 1.526,30 dollar.

Tremånedersrenten falt 1,2 basispunkter til 0,122 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,2 basispunkter til 0,176 prosent.

10-åringen steg 0,4 basispunkter til 0,643 prosent.

30-åringen steg 3,8 basispunkter til 1,318 prosent.