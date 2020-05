Oslo Børs åpner ned onsdag morgen.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 752,96, ned 0,64 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 594 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,19 prosent til 30,91 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,64 prosent til 26,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Flere land begynner nå å lette på coronarestriksjonene. Kombinert med annonserte produksjonskutt ga det tirsdag en solid oppgang i oljeprisene, ifølge TDN Direkt.

Til tross for dette skaper imidlertid spenninger mellom USA og Kina usikkerhet i markedet.

– Når Trump & Co fortsatt fokuserer på at coronaviruset kom fra et laboratorium i Wuhan og vurderer tariffer på kinesiske varer, skaper det bekymringer. Det som ville skadet markedet mest ville vært om Kina reduserte importen av amerikansk olje, sier en strateg, ifølge TDN Direkt.

Ifølge tall fra API vokste råoljelagrene i USA med 8,4 millioner fat i forrige uke.

Equinor faller 1,42 prosent til 138,65 kroner, mens DNO er ned 1,62 prosent til 4,57 kroner.

Sistnevnte kunne i morges melde at de nå har fullført testing og vurdering av Baeshiqa-2-letebrønnen i irakisk Kurdistan.

Emisjon

Norwegian faller nå 14,38 prosent 4,11 kroner. Hittil i år er aksjen ned nesten 90 prosent.

Tirsdag ble det kjent at tegningskursen i flyselskapets emisjon settes til 1 krone. Emisjonen er en del av redningsplanen som ble godkjent mandag, og Norwegian skal hente 400 millioner kroner.

Flyselskapet kunne i går også opplyse at enkelte eiere i et av obligasjonslånene nå har kommet med tilstrekkelig støtte. Disse vil tegne seg for en sum på 10,1 millioner dollar i emisjonen.

Resultatsesong

Aker BP la frem sine kvartalstall onsdag morgen. Coronakrisen og oljeprisfall tynget, og selskapet tapte i løpet av årets tre første måneder 4,3 milliarder kroner.

Aksjen faller 2,10 prosent til 172,30 kroner.

Schibsted økte omsetningen i perioden, men bunnlinjen ble rød. Aksjen er likevel opp 2,03 prosent til 215,80 kroner.

PCI Biotech gikk i pluss etter valutagevinst, men Covid-19 har gitt utfordringer, og selskapet venter nå økte kostnader. Det sender aksjen ned 6,53 prosent til 54,40 kroner.

NattoPharma klatrer derimot 15,70 prosent til 14,00 kroner, etter dobling av inntektene og en god start på året.