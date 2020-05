Venter BNP-fall på 7,4 prosent

EU-kommisjonen venter et BNP-fall på 7,4 prosent i år for EU-landene og 7,7 prosent for eurosonen. I Norge ventes et BNP-fall på 5,5 prosent, mens i Hellas og Italia spås det et fall på henholdsvis 9,7 og 9,5 prosent, ifølge CNBC og TDN Direkt. I Tyskland estimeres det et BNP-fall på 6,5 prosent.

Det kom detaljhandelstall for mars i eurosonen på onsdag, som viste et fall på 9,2 prosent (årsbasis).

Det var lite bevegelser på de europeiske aksjebørsene på onsdag. London-børsen skilte seg positivt ut med en oppgang på rundt 0,4 prosent. Både Paris- og Frankfurt-børsen var marginalt i minus. Eurostoxx50-indeksen var ned rundt 0,1 prosent.

BMW-aksjen var den som falt mest i indeksen, med et fall på rundt 3 prosent etter å ha rapportert tall for første kvartal. Bilprodusenten nedjusterer forventningene til årets driftsmargin fra 2-4 prosent til 0-3 prosent grunnet svak etterspørsel. Aksjen er ned rundt 30 prosent hittil i år og markedsverdien ligger på rundt 31 milliarder euro.