Etter en halvtimes handel er S&P 500 snudd ned 0,1 prosent til 2.866 poeng. Dow Jones er ned 0,2 prosent til 23.842 poeng. Nasdaq er fremdeles opp, men har startet nedturen. Indeksen er nå opp 0,7 prosent til 8.993 poeng.

Flere og flere land åpner gradvis opp igjen i kampen mot coronaviruset. Det har ført til høyere oljepris og optimisme – også i USA. Hvordan smitten utvikles fremover, vil trolig ha mye å si for utviklingen i aksjemarkedet.

Krisetall fra USA

Antall sysselsatte i privat sektor i USA falt med 20,2 millioner i april. Det er litt verre enn ventede 20 millioner.

CNBC skriver at det er de «verste tallene i historien». Dette nivået er langt over toppen under finanskrisen. Vi kan altså vente oss en historisk stor oppgang i amerikansk arbeidsledighet i april.

«Viktigere for markedene og økonomien blir heller veien videre herfra», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken.

Trump vil åpne igjen

President Donald Trump sa tirsdag at det er mulig at å åpne landet for handel vil føre til flere coronadødsfall, men at landet må få i gang økonomien igjen.

– Vi kan ikke sitte i husene våre de neste tre årene, sa han til ABC News.

– Folk dør også på andre måter som narkotikamisbruk, selvmord og så videre. Folk mister jobbene sine. Vi må ta landet vårt tilbake, og det er det vi jobber med.

Optimismen til presidenten ser ikke ut til å hjelpe på aksjemarkedet etter krisetallene fra privat sektor har kommet.

Videospill mot strømmen

En sektor som ser ut til å trives tross coronakrise er videospillmarkedet.

Activision Blizzard, som har produsert verdenssuksessene World of Warcraft og Call of Duty-serien, er opp 25 prosent siden nyttår. I dag er aksjen opp 8,3 prosent til 74,20 dollar.

Electronic Arts, som blant annet produserer fotballsuksessen FIFA, er opp 7,7 prosent siden nyttår. I dag er aksjen ned 3,2 prosent til 115,79 dollar.

Risiko med åpning

Andrew Wilson, sjef for globale renter i Goldman Sachs Asset Mangement, sier at det er en risiko forbundet med å åpne samfunnet igjen.

– Når vi letter tiltakene er det en risiko for at de må strammes inn selvfølgelig. Det er helt avhengig av hvordan utviklingen går fremover og hvordan det blir med den såkalte andrebølgen, sier Wilson til Bloomberg.

Micheal Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets, tror aksjemarkedet undervurderer de langsiktige konsekvensene av pandemien.

«Foreløpig ser markedet ut til å prise inn at den økonomiske aktiviteten kan forbedre seg fra nå, og selv om det er sant, vet vi fortsatt ikke omfanget av den økonomiske skaden som allerede har skjedd», skriver Hewson i CMC Markets' morgenrapport.