Aker BP og Equinor fikk juling

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,35 prosent før den sluttet på 747,58 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over fem milliarder kroner.

Olje/Equinor

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 29,66 dollar, ned 7,2 prosent.

Equinor presenterer sine kvartalstall torsdag og DNB Markets ser ifølge TDN Direkt en risiko for at selskapet nedjusterer sin produksjonsguiding. Equinor falt hele 4,9 prosent til 133,70 kroner.

Aker BP

I første kvartal 2020 fikk Aker BP et resultat før skatt på minus 414,3 millioner dollar. Til sammenligning hadde analytikerne på forhånd ventet et underskudd på 355 millioner dollar. Omsetningen endte på 872,1 millioner dollar, noe bedre enn analytikernes spådommer på 821 millioner.

Aker BP-styret har besluttet å betale et utbytte på totalt 70,8 millioner dollar, tilsvarende 0,1967 dollar pr. aksje, i mai. Det utgjør en tredjedel av opprinnelig planlagt utbytte i kvartalet.

Aksjen falt 4,7 prosent til 167,65 kroner.

DNO

DNO har fullført testing og vurdering av Baeshiqa-2-letebrønnen i irakisk Kurdistan, opplyses det i en børsmelding. Testingen har påvist olje og gass i tre separate Trias-reservoarer.

Styret i DNO ber om fullmakt til å utdele utbytte på opptil 0,20 kroner pr. aksje i 2020 og 2021. Det kommer frem av innkallingen til generalforsamlingen som skal arrangeres 27. mai.

Aksjen falt 6,1 prosent til 4,36 kroner.

Schibsted

I første kvartal 2020 fikk Schibsted et negativt resultat før skatt på 231 millioner kroner mot et overskudd på 514 millioner kroner i samme periode året før. Selskapet omsatte i perioden for 4,82 milliarder kroner, mot 4,58 milliarder kroner i første kvartal 2019.

Aksjen la på seg 2,6 prosent til 217 kroner.

Norwegian

Norwegian falt 13,3 prosent 4,16 kroner. Tirsdag ble det kjent at tegningskursen i flyselskapets emisjon settes til 1 krone. Emisjonen er en del av redningsplanen som ble godkjent mandag hvor Norwegian skal hente 400 millioner kroner.