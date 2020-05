Teknologi var dagens vinner på rød Wall Street

Utviklingen kom i kjølvannet av nye tall fra USA og uttalelser fra Donald Trump.

Antall sysselsatte i privat sektor i USA falt med 20,2 millioner i april. Det er litt verre enn ventede 20 millioner.

CNBC skriver at det er de «verste tallene i historien». Dette nivået er langt over toppen under finanskrisen. Vi kan altså vente oss en historisk stor oppgang i amerikansk arbeidsledighet i april.

President Donald Trump sa tirsdag at det er mulig at å åpne landet for handel vil føre til flere coronadødsfall, men at landet må få i gang økonomien igjen.

Andrew Wilson, sjef for globale renter i Goldman Sachs Asset Mangement, sier at det er en risiko forbundet med å åpne samfunnet igjen.

– Når vi letter tiltakene er det en risiko for at de må strammes inn selvfølgelig. Det er helt avhengig av hvordan utviklingen går fremover og hvordan det blir med den såkalte andrebølgen, sier Wilson til Bloomberg.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,91 prosent til 23.664,6 og er med det ned 17,1 prosent i år.

Syv av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Nike, blant annet kjent for å designe sko, var dagens vinner med en oppgang på 1,4 prosent.

Dow Inc. var dagens taper etter et fall på 4,2 prosent.

Kjente selskaper som Walt Disney og McDonald's falt henholdsvis 0,1 og 1,3 prosent.

Disney kom med tall for 2. kvartal tirsdag kveld (selskapet har avvikende regnskapsår). Selskapet fikk et resultat per aksje på 60 cent, mot forventede 89 cent.

Inntektene beløp seg til 18,01 milliarder dollar i 2. kvartal, mens forventing på forhånd lå på 17,80 milliarder dollar. Selskapet opplevde kraftig brukervekst i strømmetjeneste Disney+, og varsler om enda større vekst i 3. kvartal.

Spillgigant knuste forventning

S&P 500 endte ned 0,70 prosent til 2.842,4. Det vil si at indeksen har falt 11,8 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Flir Systems som klatret 9,6 prosent.

På motsatt side var Occidental Petroleum øverst på taperlisten etter et fall på 12,6 prosent.

Inne på taperlisten var også Electronic Arts. Aksjen falt 3,6 prosent etter at selskapet la frem tall for 1. kvartal tirsdag kveld.

Resultatet kom inn på 418 millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje på 1,43 dollar. Året før ble resultatet per aksje 0,69 dollar.

Det var ifølge konsensus fra Zacks ventet et resultat per aksje på 0,98 dollar.

Inntektene endte på 1,39 milliarder dollar, en oppgang på 12 prosent fra fjorårets 1,24 milliarder dollar.

Kraftig omsetningsvekst

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,51 prosent til 8.854,4. Indeksen har dermed falt 1,3 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,7 prosent, mens Apple stengte opp 1 prosent og Amazon steg 1,4 prosent.

Netflix var opp 2,3 prosent, mens Alphabet (Google) var ned 0,3 prosent.

Tesla 1,9 prosent og stengte på 782,6 dollar.

Høyt inne på vinnerlisten var Beyond Meat etter at selskapet la frem tall for 1. kvartal. Aksjen steg 26 prosent onsdag.

Tirsdag kveld viste kvartalsrapporten at inntektene kom inn på 97,1 millioner dollar i 1. kvartal, mot 40,2 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Det tilsvarer en økning i omsetningen på omtrent 141 prosent.

Resultatet etter skatt ble 1,8 millioner dollar, eller 0,03 dollar per aksje. Året før ble resultatet minus 6,6 millioner dollar, noe som ga et resultat per aksje på minus 0,95 dollar.

Dagens vinner ble Macrogenics med en oppgang på 230,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Tuesday Morning, som stupte 41,7 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,2 prosent til 33,7.

Gullprisen var ned 1,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.691,1 dollar.

Nordsjøoljen var ned 8,8 prosent etter overraskende oljelagertall.

3-måneders renten steg 0,3 basispunkter til 0,127 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,8 basispunkter til 0,169 prosent.

10-års renten steg 3,2 basispunkter til 0,695 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 6,6 basispunkter til 1,401 prosent.