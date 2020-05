Oslo Børs åpner svakt opp

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner marginalt opp torsdag morgen.

Etter 31 minutters handel står hovedindeksen i 752,86, opp 0,71 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 536 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,20 prosent til 29,78 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,31 prosent til 25,54 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 29,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Analytiker Edward Moya i Oanda mener ifølge TDN Direkt Brent-prisen har et tak på 35 dollar pr. fat.

– Oppgangen i oljeprisen er over for denne gang. Oljemarkedet er ikke balansert og det vil trenges dypere produksjonskutt de neste ukene, sier analytikeren.

Onsdag viste tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene vokste med 4,6 millioner fat til 532,2 millioner fat i forrige uke.

«Den seneste rapporten for amerikanske råoljelagre ga ytterligere tentativt bevis på at etter flere katastrofale uker begynner presset i det amerikanske råoljemarkedet å løsne. Når er det sagt utelukker vi ikke turbulens de kommende ukene», skriver Capital Economics i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 2,24 prosent til 136,70 kroner, mens Aker BP er opp 1,97 prosent til 170,95 kroner.

Førstnevnte kunne i morges melde om kraftig resultatfall i første kvartal. Oljegiganten tapte 7,2 milliarder kroner etter skatt.

DNO er opp 1,88 prosent til 4,44 kroner. Også de kunne i morges melde om en svak start på året.

Resultatrush

Kahoot! er dagens hittil mest omsatte aksje, og stiger nå 12,68 prosent til 76,40 kroner.

Selskapet la i morges frem sine tall for første kvartal, som viste at både topp- og bunnlinjen ble styrket. Det aller viktigste var imidlertid at selskapet nå guider rakettvekst, og forventer at omsetningen skal vokse med hele 250 prosent i andre kvartal.

Hydrogenselskapet Nel økte inntektene kun svakt i første kvartal, og driftsunderskuddet vokste. Aksjen faller 3,38 prosent til 11,99 kroner.

Grieg Seafood tapte over en halv milliard kroner, men ga slaktevolumet et solid løft i kvartalet. Aksjen er nå ned 1,59 prosent til 98,90 kroner.

Også B2 Holding melder om stort resultat fall i første kvartal, og svekkes 3,11 prosent til 4,05 kroner.

Photocure tapte penger, men ser gode vekstmuligheter. Aksjen faller 0,28 prosent til 70,80 kroner.

Vinnere og tapere

Merkur Market-noterte SoftOx Solutions klatrer 14,29 prosent 112,00 kroner på høyt volum. Aksjen har i løpet av de siste tre månedene steget voldsomme 340 prosent.

Selskapet meldte onsdag at de nå har etablert produksjonslinjer med kapasitet på opptil 45.000 flasker hånd- og overflatedesinfeksjon daglig.

En av dagens største tapere på Oslo Børs er Norwegian, som faller 4,09 prosent til 3,09 kroner.

Flyselskapet meldte torsdag morgen at den mye omtalte emisjonen i selskapet er overtegnet.