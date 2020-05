Oljeprisen skyter i været og børsen følger etter

Oslo Børs tar et kraftig fraspark torsdag formiddag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 754,39, opp 0,90 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen tar et kraftig byks oppover i 12-tiden torsdag.

Brent-oljen er nå opp 5,9 prosent til 31,53 dollar fatet, og WTI-oljen øker 7,2 prosent til 27,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 29,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor stiger 4,5 prosent til 139,80 kroner, mens Aker BP er opp 4,2 prosent til 174,60 kroner.

Førstnevnte kunne i morges melde om kraftig resultatfall i første kvartal. Oljegiganten tapte 7,2 milliarder kroner etter skatt.

Vinnere

Dagens foreløpige vinner er Kongsberg Automotive som har klatret 33,4 prosent til 1,88 kroner. Bildelprodusenten har opplyst om en bedring i markedene som har ført til at selskapets behov for kapital er blitt redusert. Selv med dagens opptur er fortsatt Kongsberg Automotive ned med over 71 prosent hittil i år.

Merkur Market-noterte SoftOx Solutions klatrer 13,3 prosent 111,00 kroner på høyt volum. Aksjen har i løpet av de siste tre månedene steget voldsomme 340 prosent.

Selskapet meldte onsdag at de nå har etablert produksjonslinjer med kapasitet på opptil 45.000 flasker hånd- og overflatedesinfeksjon daglig.

Otello har tidligere blitt omtalt som en gullgruve og aksjen fortsetter oppturen. I dag er techselskapet opp 13 prosent til 15,70 kroner.

Resultatrush

Kahoot! la i morges frem sine tall for første kvartal, som viste at både topp- og bunnlinjen ble styrket. Det aller viktigste var imidlertid at selskapet nå guider rakettvekst, og forventer at omsetningen skal vokse med hele 250 prosent i andre kvartal. Aksjen stiger 12,68 prosent til 76,40 kroner. Selskapet

Hydrogenselskapet Nel økte inntektene kun svakt i første kvartal, og driftsunderskuddet vokste. Aksjen faller 3,38 prosent til 11,99 kroner.

Grieg Seafood tapte over en halv milliard kroner, men ga slaktevolumet et solid løft i kvartalet. Aksjen er nå ned 1,59 prosent til 98,90 kroner.

Tapere

En av dagens største tapere på Oslo Børs er Norwegian, som faller 4,09 prosent til 3,09 kroner. Flyselskapet meldte torsdag morgen at den mye omtalte emisjonen i selskapet er overtegnet.

Targovax er dagens hittil største taper, ned 10,6 prosent til 7,91 kroner. Selskapet presenterte i dag sin kvartalsrapport. Driftsresultatet ble negativt på 29,3 millioner kroner, sammenlignet med minus 40 millioner i fjor.