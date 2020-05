Wall Street mot ny opptur fra start

S&P 500 og Dow Jones endte i negativt territorium onsdag kveld. I dag går det imidlertid mot en lysere start på børsdagen.

S&P 500 er opp 1,6 prosent i førhandelen og Nasdaq er opp 1,5 prosent. Dow Jones er opp 1,4 prosent.

Tall fra USA viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd kom inn på 3,17 millioner personer sist uke. Konsensus ventet i forkant 3 millioner.

Totalt har nå rundt 33,23 millioner amerikanere søkt om ledighetstrygd siden USA stengte ned på grunn av coronaviruset, men det virker ikke som dette har innvirkning på terminkontraktene.

Oljeprisen godt opp

Oljeprisene har gjort et kjempehopp i dag.

Oppgangen skjer etter at Saudi Aramco setter den offisielle salgsprisen for lettolje i juni opp til 3,70 dollar fatet, ifølge Bjarne Scheldrop, analytiker i SEB.

Flere og flere land har den siste tiden gradvis begynt med gjenåpning i kampen mot coronaviruset, som gjør at etterspørselen etter oljen øker. Frykten for at lagrene skal bli overfulle har også avtatt noe. Samtidig har produsenter og land begynt med produksjonskutt.

Gaming uanfektet

Spillselskap gjør det skarpt tross coronakrisen. Nintendo fikk et overskudd på 258,6 milliarder yen i regnskapsåret som ble avsluttet i mars. Det er en tredel mer enn året før.

Beløpet tilsvarer 25 milliarder kroner og kommer etter en omsetningsvekst på 9 prosent til 1.300 milliarder yen, melder AFP. Aksjen endte i går opp 0,9 prosent til 400,65 dollar.

Activision Blizzard er også godt opp under coronakrisen og endte gårsdagen opp 6,3 prosent til 72,87 dollar.