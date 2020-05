Kreftrakett dagens vinner på grønn børs

Oslo Børs revansjerte onsdagens tap og snudde torsdag i grønt.

Da børsen stengte stod hovedindeksen i 756,59 poeng opp 1,21 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen tok et kraftig byks oppover torsdag.

Brent-oljen stod da børsen stengte opp 2,8 prosent til 30,66 dollar fatet, og WTI-oljen økte 5,4 prosent til 26,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 29,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor steg 3,6 prosent til 138,55 kroner, etter melding om kraftig resultatfall i første kvartal. Oljegiganten tapte 7,2 milliarder kroner etter skatt.

Aker BP var opp 1,2 prosent til 169,65 kroner.

Vinnere

Dagens vinner ble Nordic Nanovector . Selskapet har i den senere tiden gjort restruktureringer i ledelsen for å komme seg gjennom coronakrisen, og kan vise til 150 prosent vekst siden bunnen i mars. Aksjen er i dag opp 18 prosent til 24 kroner.

Kongsberg Automotive klatret 35,6 prosent til 1,91 kroner. Bildelprodusenten har opplyst om en bedring i markedene som har ført til at selskapets behov for kapital er blitt redusert. Selv med dagens opptur er fortsatt Kongsberg Automotive ned med over 68 prosent hittil i år.

Merkur Market-noterte SoftOx Solutions klatret også godt og var opp 11,2 prosent til 109,00 kroner på høyt volum. Aksjen har i løpet av de siste tre månedene steget voldsomme 330 prosent.

Selskapet meldte onsdag at de nå har etablert produksjonslinjer med kapasitet på opptil 45.000 flasker hånd- og overflatedesinfeksjon daglig.

Otello har tidligere blitt omtalt som en gullgruve og aksjen fortsetter oppturen. Torsdag var techselskapet opp 8,6 prosent til 15,10 kroner.

Kahoot! la i morges frem sine tall for første kvartal, som viste at både topp- og bunnlinjen ble styrket. Det aller viktigste var imidlertid at selskapet nå guider rakettvekst, og forventer at omsetningen skal vokse med hele 250 prosent i andre kvartal. Aksjen steg torsdag 9,9 prosent til 74,50 kroner.

Tapere

Targovax sank 7,8 prosent til 8,16 kroner. Selskapet presenterte i dag sin kvartalsrapport. Driftsresultatet ble negativt på 29,3 millioner kroner, sammenlignet med minus 40 millioner i fjor.

Havyard Group endte som dagens største taper, ned 10,4 prosent til 2,85 kroner. Insr Insurance Group falt også tungt, 8,9 prosent til 4,11 kroner.