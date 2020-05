Siemens tror det blir verre

Den tyske industrigiganten Siemens publiserte på fredag resultatene for første kvartal. Nettoresultatet falt med 64 prosent til 652 millioner euro, ifølge CNBC.

Konsernet trekker tidligere guiding for 2020 på grunn av usikkerheten rundt coronavirusets ringvirkninger på verdensøkonomien. Konsernsjef Joe Kaeser sa at han tror de negative effektene for Siemens bare vil bli verre de neste ukene og tror ikke den negative trenden vil snu før i tredje kvartal.

Ordreinngangen falt 8 prosent i første kvartal. Til tross for alt dette, var det likevel noe positivt med rapporten som gjorde investorer mer positive. Aksjekursen klatret over 5 prosent og Siemens ble vinneren i den paneuropeiske indeksen EuroStoxx50.

På makrofronten viste tysk statistikk på fredag at landets eksport falt 12 prosent i mars, et tall som ifølge CNBC var verre enn det økonomene ventet i forkant.

Ellers kom den nederlandske forsikringsgiganten ING Group med kvartalstall som overrasket positivt. Aksjekursen var opp rundt 4 prosent, og var bak Siemens på vinnerlisten.

Europeiske børser var for det meste i pluss på fredag. EuroStoxx50-indeksen steg rundt 0,8 prosent.