Markant opp på Oslo Børs – ellevill omsetning i rakettaksje

Hovedindeksen stengte fredag opp 1,55 prosent til 768,29. Dermed er hovedindeksen siden årsskiftet ned litt i overkant av 17 prosent. På det meste var hovedindeksen ned hele 32 prosent til 635,93 den 23. mars, og børsen har dermed hentet seg inn litt i overkant av 20 prosent siden den foreløpige bunnen i 2020.

Oljeprisen tikker oppover

Oljeprisen stiger fredag ettermiddag. I skrivende stund handles et fat brent til 30,13 dollar fatet, mens et fat WTI-olje omsettes for 24,41 dollar fatet, opp henholdsvis 2,27 og 3,65 prosent.

Av oljeselskapene på Oslo Børs steg tungvekterne Equinor og Aker BP henholdsvis 1,08 og 3,82 prosent til 140,05 og 174,00 kroner. DNO avsluttet uken sterkt, og stengte opp 3,95 prosent til 4,74 kroner. Oppgangen kom i lys av at flere meglerhus oppgraderte aksjen etter oppløftende tall for første kvartal.

Steg på kvartalstall

Kongsberg Gruppen rapporterte i dag tidlig om solide tall for første kvartal. Aksjen stengte opp hele 12,86 prosent til 149,20 kroner.

Solenergiselskapet Scatec Solar kunne rapportere om gode tall for første kvartal. Aksjonærene responderte med å sende aksjen opp 4,97 prosent til 166,80 kroner.

Også silisiumprodusenten Elkem rapporterte om tilfredstillende tall for første kvartal. Elkem-aksjen stengte dermed opp hele 12,93 prosent til 18,26 kroner.

Av øvrige aksjer steg flyselskapet Norwegian 6,64 prosent til 4,48 kroner.

Av tungvekterne på Oslo Børs steg DNB 1,77 prosent til 118,10 kroner.

Mowi la på seg 2,89 prosent til 180,00 kroner, mens Telenor avsluttet uken opp 2,31 prosent til 150,35 kroner.

Lilleputt soleklart mest omsatt

Kongsberg Automotive som produserer varer og tjenester til bilindustrien hadde en heftig reise på Oslo Børs fredag. Aksjen steg rundt lunsjtider nesten 50 prosent til 2,835 kroner, like før stengetid var aksjen derimot ned 12 prosent til 1,68 kroner.

Fallet kom i lys av at selskapet likevel planlegger å holde en ekstraordinær generalforsamling for å hente omlag en milliard i frisk kapital som følge av coronakrisen.

Kongsberg Automotive stengte til slutt opp 1,36 prosent til 1,94 kroner, og har siden 29. april steget drøye 150 prosent.

Selskapet var soleklart mest omsatt på Oslo Børs fredag med en omsetning på litt i overkant av 600 millioner kroner. Til sammenligning ble Equinor omsatt for omlag 400 millioner kroner.