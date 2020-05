Wall Street avsluttet uken sterkt

De ledende indeksene på Wall Street steg alle på ukesbasis. Dow Jones steg 2 prosent for uken, mens S&P 500 og Nasdaq Composite for uken steg henholdsvis 3,1 og 5,6 prosent.

Elendige tall

«Månedens viktigste tall» viste at antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA falt med 20,5 millioner i april. Det sendte arbeidsledigheten til rekordhøye 14,7 prosent, sitt høyeste nivå siden 1930-tallet.

«Det ser ut til investorene ser forbi tsunamien av dårlige økonomiske tall og heller stoler at den gradvise åpningen av økonomien blir suksessfull» , sa Art Hogan, sjefs markedsstrateg hos National Securities ifølge CNBC.

Rally fra bunnen

Amerikanske aksjer har for alvor hentet seg inn etter at coronakrisen virkelig smalt i slutten av mars. Dow Jones og S&P 500 har begge hentet seg inn i overkant av 30 prosent siden den foreløpige bunnen, mens Nasdaq i går nullet ut tapene og er i pluss for kalenderåret 2020. Det skyldes hovedsakelig at etterspørselen etter varer og tjenester fra de store teknologiselskapene på Wall Street har steget. Samtidig har selskapene fått mindre oppmerksomhet fra regulatoriske krefter i USA.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 1,91 prosent til 24.331,32. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte xx av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinner ved indeksen ble industrikjempen Caterpillar med en oppgang på 4,48 prosent. Tett etter fulgte flyprodusenten Boeing med en kursoppgang på 3,69 prosent. Oljeselskapene Exxon Mobil og Chevron steg også bredt fredag, og stengte opp henholdsvis 4,41 og 3,12 prosent.

Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs fulgte indeksen tett, og endte opp 1,40 og 1,54 prosent. Apple steg 2,38 prosent, mens Microsoft stengte opp beskjedne 0,59 prosent.

S&P 500 endte opp 1,69 prosent til 2.929,80.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.121,32, opp 1,58 prosent.

Facebook stengte opp 0,52 prosent på ukens siste handelsdag. Seattle-baserte Amazon endte opp 0,51 prosent. Videre stengte Netflix ned 0,22 prosent, mens Google-eier Alphabet steg 1,15 prosent. Elbilprodusenten Tesla steg 5,05 prosent og er dermed opp 15 prosent siden grunnlegger og sjef Elon Musk forrige fredag tvitret at aksjen var for dyr.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 10,75 prosent til 28,07.

Oljeprisen tikker oppover i kveldstimene fredag, og brent-oljen er på ukesbasis opp litt i overkant av 15 prosent. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 30,87 og 24,54 dollar, opp henholdsvis 4,82 og 4,33 prosent.

Gullprisen endte ned 0,99 prosent, og en unse gull koster dermed 1.708,80 dollar.

Tremånedersrenten steg ett basispunkt til 0,122 prosent.

Renten på 2-åringen steg 2,8 basispunkter til 0,157 prosent.

10-åringen steg 3,4 basispunkter til 0,672 prosent.

30-åringen steg 4,7 basispunkter til 1,381 prosent.