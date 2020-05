Dagens vinner på Oslo Børs er opp 460 prosent siden nyttår

Oslo Børs startet opp mandag morgen, men har snudd i rødt utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 764,09, ned 0,72 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 2,5 prosent til 30,08 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3 prosent til 25,32 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,13 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Bekymringer for en ny bølge av coronasmitte i Kina og Sør-Korea bidrar til å senke oljeprisene mandag, men over den siste uken snakker vi likevel om en prisoppgang på rundt 17 prosent. Dette kommer samtidig som flere land begynner å lette på smittetiltakene, noe som er ventet å støtte oljeetterspørselen.

«Investorene er optimistiske på vegne av at flere land begynner å lette på restriksjoner, samtidig vil pessimistene i markedet fortsette å se til lagerbygging. Følgelig forventer vi en volatil oljepris i tiden fremover», uttalte oljeanalytiker Louise Dickson hos Rystad Energi fredag.

Equinor er ned 0,4 prosent til 140,20 kroner, mens Aker BP faller 1,7 prosent til 171,85 kroner.

Dagens vinnere

Dagens foreløpig største vinner er 5th Planet Games , som stiger 41,3 prosent til 2,12 kroner. Siden nyttår er aksjen opp eventyrlige 460 prosent. I dag er aksjen omsatt for 22 millioner kroner. Selskapet meldte sent i april at de søker stabil finansiering.

Quantafuel er ved lunsjtider opp 16 prosent til 174 kroner. Mot slutten av april oppgraderte DNB Markets aksjen til kjøp med et kursmål på 206 kroner. På bare drøye to uker er aksjen opp 34 prosent og har fremdeles litt å gå for å nå kursmålet.

Zwipe øker også godt på børs i dag, opp 14,8 prosent til 8,32 kroner.

BerGenBio er opp 11,27 prosent til 39,00 kroner. Biotekselskapet har vært i vinden den siste tiden, særlig etter at det for to uker siden ble kjent at deres legemiddel bemcentinib har fått snarvei inn i britisk studie, som har mål om å utvikle verdens første behanding av covid-19-pasienter.

Selskapet hentet også i forrige uke 500 millioner kroner i en emisjon.

Blant tungvekterne er DNB ned 0,6 prosent til 117,40 kroner, Mowi ned 0,4 kroner til 179,30 kroner og Orkla ned 1,2 prosent til 83,82 kroner.

Faller tungt

Kongsberg Automotive faller nå 14,2 prosent til 1,66 kroner, og er dagens tredje mest omsatte.

Aksjen steg i forrige uke kraftig, før det toppet seg rundt lunsjtider fredag. Da var aksjen opp nesten 50 prosent for dagen. Etter dette snudde stemningen, og aksjen endte til slutt bare opp skarve 1,36 prosent til 1,94 kroner.

Fallet kom i lys av at selskapet likevel planlegger å avholde ekstraordinær generalforsamling, og denne vil finne sted i juni.

«Vi ser et behov for mellom 90 og 150 millioner euro som en direkte konsekvens av coronaviruset», sa konsernsjef Henning E. Jensen i begynnelsen av april. Selskapet har siden uttalt at markedsutsiktene har endret seg til det bedre, og opplyser om at agendaen for generalforsamlingen er revidert.