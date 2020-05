Tesla-salget stupte i Kina

Salget av Tesla Model 3 i Kina falt med 64 prosent fra mars til april. I april solgte Tesla 3.635 biler av typen Model 3, sammenlignet med 10.160 biler i mars, ifølge CNBC, som viser til tall fra den kinesiske bilforeningen CPCA.

Kollapsen i salget kommer til tross for at elbilsalget i april var 9,8 prosent høyere enn i mars i Kina. Bilforeningen peker på et oppsving i etterspørselen etter at coronaviruset og smitteverntiltakene sørget for nedgang tidligere i år.

Smitteverntiltakene i Kina påvirket Tesla ved at selskapet tidligere i år måtte stenge den helt nye fabrikken i Shanghai.

Aksjekursen i Tesla har svingt enormt gjennom coronakrisen. Men mens andre bilprodusenter har sett sine verdier fordufte, kan Tesla-aksjonærene foreløpig smile. Aksjekursen ble sist handlet til 819 dollar, omtrent det dobbelte siden nyttår. I midten av mars var kursen under 400 dollar.

Europeiske aksjebørser åpnet opp på mandag, men falt i minus i løpet av dagen. Amerikanske børser lå an til å åpne ned.