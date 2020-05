5th Planet Games ble dagens vinner på Oslo Børs

Oslo Børs startet opp mandag morgen, men snudde utover dagen og endte i rødt.

Da børsen stengte stod hovedindeksen i 764,08, ned 0,72 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte 0,6 prosent ned til 30,68 dollar fatet, mens WTI-oljen steg med 0,9 prosent til 26,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,13 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Prisen fikk seg imidlertid et markant hopp på ettermiddagen etter at Saudi-Arabia meldte om at de ville kutte produksjonen med ytterligere 1 million fat per dag i juni.

Olje- og tankanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities mener at beslutningen sender et litt blandet signal.



– Det blir selvsagt mindre olje tilgjengelig i markedet, hvilket isolert sett bør løfte prisen, men at Saudi-Arabia, som fortsatt er det landet med mest kapasitet, gjør dette, kan tolkes som at de fortsatt ser svak etterspørsel, sier han til TDN Direkt.

Equinor endte som følge av hoppet i oljeprisen opp 0,4 prosent til 141,25 kroner, mens Aker BP falt 1,7 prosent til 171,90 kroner.

Dagens vinnere

Dagens desidert største vinner ble 5th Planet Games, som steg 63,3 prosent til 2,45 kroner. Siden nyttår er aksjen opp eventyrlige 564 prosent. Mandag ble aksjen omsatt for 48 millioner kroner – mye når kursmålet står relativt lavt.

Merkur Markets-noterte Quantafuel endte opp 14,7 prosent til 172 kroner. Mot slutten av april oppgraderte DNB Markets aksjen til kjøp med et kursmål på 206 kroner. På bare drøye to uker har aksjen klatret 34 prosent.

BerGenBio var mandag opp 11,8 prosent til 39,20 kroner. Biotekselskapet har vært i vinden den siste tiden, særlig etter at det for to uker siden ble kjent at deres legemiddel bemcentinib har fått snarvei inn i britisk studie, som har mål om å utvikle verdens første behanding av covid-19-pasienter.

Selskapet hentet også i forrige uke 500 millioner kroner i en emisjon.

Falt tungt

Kongsberg Automotive falt 17,5 prosent til 1,60 kroner mandag. Selskapet har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling.

«Vi ser et behov for mellom 90 og 150 millioner euro som en direkte konsekvens av coronaviruset», sa konsernsjef Henning E. Jensen i begynnelsen av april.

Selskapet har siden uttalt at markedsutsiktene har endret seg til det bedre, og opplyser om at agendaen er revidert.