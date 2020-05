Blandet på Wall Street – god dag for teknologi

Alle de ledende amerikanske indeksene åpnet ned mandag, men to av tre av de ledende amerikanske indeksene snudde til pluss før stengetid.

«Pandemien har ytterligere forsterket hvor viktig rolle teknologi spiller for virksomheter og konsumenter. Dermed har forventningene steget i forhold til at flere av disse selskapene kan komme styrket ut av krisen» , sa Salvatore Ruscitti, selskapsstrateg hos MRB Partners ifølge CNBC.

Frykt for at åpning kommer for tidlig

At Wall Street åpnet ned tyder på at investorene frykter en ny smittebølge ettersom Tyskland har rapportert om en eksponentiell økning i antall smittetilfeller som følge av en gradvis gjenåpning av økonomien. I tillegg har Sør Korea, Singapore og Japan rapportert om en økning i antall smittetilfeller. Dermed har Verdens Helseorganisasjon meldt at flere av landene som har lettet på restriksjoner har opplevd tilbakefall.

Mer enn fire millioner

Mandag rapporteres det om 4,1 millioner bekreftede tilfeller av coronasmitte på verdensbasis. Hardtrammede USA står alene for rundt 1,3 millioner av tilfellene.

«Verden befinner seg i øyeblikket på et punkt der flere land gradvis åpner opp mer og mer for økonomien og denne prosessen vil akselerere de neste ukene. Gitt dagens nivåer synes jeg S&P 500 ser dyr ut og at det prises inn at gjenåpningen skal bli en suksess uten de verste tilbakefallene», skrev Adam Crisafulli, grunnlegger av Vital Knowledge i en melding.

Ned, opp og opp

Dow Jones falt 0,45 prosent til 24.221,99. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 12 av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinner ble teknologiselskapet Pfizer med en oppgang på 2,34 prosent. Tett etter fulgte kjempene Apple og Microsoft med en oppgang på henholdsvis 1,57 og 1,12 prosent.

I andre enden av listen finner vi flyprodusenten Boeing med en kursnedgang på 3,42 prosent. Ellers preges bunnen av listen av finans og olje. Oljeselskapene Chevron og Exxon Mobil stengte ned henholdsvis 2,18 og 0,95 prosent. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs endte dagen ned 2,98 og 1,17 prosent. Dagens taper ble American Express med et kursfall på 4,67 prosent.

S&P 500 endte opp 0,01 prosent til 2.930,19.

Helsesektoren preget vinnerlisten ved S&P 500 mandag. Blant dagens vinnere finner vi Cardinal Health og Gilead Sciences med en kursoppgang på henholdsvis 6,76 og 4,27 prosent. Dagens taper ble treningsklærleverandøren Under Armour med en nedgang på 10,51 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 9.192,34, opp 0,78 prosent.

Ved Nasdaq endte flere av de store teknologiselskapene opp på ukens første handelsdag. Facebook steg 0,40 prosent, mens Amazon steg 1,24 prosent. Videre steg streamingtjenesten Netflix 1,07 prosent, mens Google-eier Alphabet endte mandagen med en oppgang på 1,07 prosent.

Elbilprodusenten Tesla gikk mot strømmen og endte ned 1,09 prosent. Videokonferansetjenesten Zoom steg markant mandag og stengte opp hele 7,04 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 0,82 prosent til 27,75.

Oljeprisen faller mandag kveld i frykt for en ny smittebølge. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 30,09 og 24,71 dollar, ned henholdsvis 2,84 og 0,12 prosent.

Gullprisen endte ned 0,83 prosent, og en unse gull koster dermed 1.699,60 dollar.

Tremånedersrenten falt 0,2 basispunkter til 0,118 prosent.

Renten på 2-åringen steg 2,6 basispunkter til 0,189 prosent.

10-åringen steg 2,4 basispunkter til 0,713 prosent.

30-åringen steg 4,6 basispunkter til 1,430 prosent.