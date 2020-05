Tre aksjer steg mer enn 35 prosent på grønn Oslo Børs

Hovedindeksen endte opp 0,78 prosent til 770,02 poeng.

Børsen var i over 773 poeng på det høyeste ved 14-tiden, mens den dalte ned til 765,52 poeng da klokken var 15.56. Før en god sluttspurt sikret en flott oppgang.

Det ble omsatt aksjer for 4,8 milliarder kroner drøyt.

Olje

Et fat brentolje kostet ved børsens stengetid 30,10 dollar, ned 0,30 prosent for dagen. WTI-oljen steg 3,29 prosent til 26,18 dollar pr. fat.

Saudi-Arabia overrasket mandag med å kutte produksjonen med en million fat dagen i juni, utover sine forpliktelser i Opec+-avtalen fra 12. april. Senere forpliktet De forente arabiske emirater og Kuwait seg til samlet å kutte ytterligere 180.000 fat per dag.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener dette er heldig for USA.



«Hvis de lykkes med å balansere markedet, flate ut priskurven og løfte frontkontraktprisene, vil dette sannsynligvis veldig raskt gjenopplive 3,5-4,5 millioner fat per dag av stengt produksjon i USA og Canada», skriver Schieldrop.

Equinor gikk opp 0,88 prosent til 142,50 kroner, mens Aker BP steg 0,41 prosent til 172,60 kroner.

Vinnere

Tre aksjer skjøt virkelig fart uten store nyheter denne tirsdagen:

Flere har klødd seg i hodet over kursoppgangen i Norwegian den siste tiden. Tegningskursen i emisjonen ble sist uke utnevnt til 1 krone, og dagens aksjonærer vil bli kraftig vannet ut når redningsplanen med å gjøre om obligasjonsgjeld til aksjer blir gjort. Tirsdag landet aksjekursen på på 5,27 kroner etter oppgang på 12,24 kroner.

Hegnar om Norwegian: - At aksjen omsettes for 4,5 kroner er ganske morsomt

Tapere

Det har vært spinnvill handel og store svingninger i Kongsberg Automotive-aksjen den siste tiden. Tirsdag falt aksjen 12,62 prosent til 1,39 kroner.

REC Silicon kunne i morges melde om et inntektsfall på 45 prosent i første kvartal. Aksjen falt lenge på Oslo Børs, men snudde til slutt opp 2,19 prosent til 3,16 kroner.

Next Biometrics skal kutte kostnadene kraftig. Aksjen ramlet 17,68 prosent i rødt til 2,70 kroner.

