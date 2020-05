Wall Street med helomvending – endte ned 2 prosent

Utviklingen kom i kjølvannet av nye tall fra USA.

Konsumprisene i USA gikk ned med 0,8 prosent i mars, sammenlignet med måneden før. Det er som ventet, ifølge Direkt Makro.

Konsumprisene steg 0,3 prosent på årsbasis. På forhånd var oppgangen ventet å bli 0,4 prosent på årsbasis.

Foruten mat- og energipriser gikk konsumprisene ned med 0,4 prosent på månedsbasis, mot ventet nedgang på 0,2 prosent.

David Kostin, sjefsstrateg i Goldman Sachs advarer mot at markedene kan falle og spår blant annet et fall på 18 prosent.

Han forteller at investorer bør være klar over risikoen i markedet. Kostin peker spesielt på at coronaviruset fortsetter å spre seg.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 1,89 prosent til 23.764,8 og er med det ned 16,7 prosent i år.

Kun ett av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Walmart var dagens vinner med en oppgang på 0,1 prosent.

Caterpillar var dagens taper etter et fall på 3,3 prosent.

Kjente selskaper som Walt Disney og McDonald's falt henholdsvis 3,0 og 2,4 prosent.

Ønsker å selge stor aksjepost

S&P 500 endte ned 2,05 prosent til 2.870,1. Det vil si at indeksen har falt 11,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble ONEOK som klatret 5,0 prosent.

På motsatt side var Coty øverst på taperlisten etter et fall på 9,4 prosent.

Verdens største kapitalforvalter BlackRock var også høyt inne på taperlisten etter et fall på 7,8 prosent.



Nedgangen kom etter nyheten om at PNC Financial Services ønsker å selge hele aksjebeholdningen på 22 prosent. Totalt sitter selskapet på omtrent 35 millioner aksjer, som verdsettes til omtrent 15,8 milliarder dollar.

Oppjustering av kursmål

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 2,06 prosent til 9.002,6. Indeksen har dermed steget 0,3 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,4 prosent, mens Apple stengte ned 1,1 prosent og Amazon falt 2,2 prosent.

Netflix var ned 2,0 prosent, mens Alphabet (Google) var ned 2,0 prosent.

Oppgangen i Apple kom i kjølvannet av at Daniel Ives, analytiker i Wedbush Securities, økte kursmålet på Apple-aksjen. Han oppjusterte kursmålet til 350 dollar, fra tidligere 325 dollar.

Tesla falt 0,2 prosent og stengte på 809,4 dollar.

Inne på taperlisten var Twitter som falt 1,8 prosent. Utviklingen kom i kjølvannet av at selskapet ifølge CNBC skrev at de ikke åpner kontorene før etter september. Samtidig lar selskapet ansatte jobbe hjemmefra for alltid, dersom de er i en situasjon der det lar seg gjøre.

Dagens vinner ble CymaBay Therapeutics med en oppgang på 127,2 prosent.

Høyest på taperlisten var Genfit, som stupte 67,7 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 19,8 prosent til 33,0.

Gullprisen var opp 0,36 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.704,1 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,4 prosent til tross for gladmelding fra OPEC+.

3-måneders renten var uforandret på 0,127 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,4 basispunkter til 0,177 prosent.

10-års renten falt 3,7 basispunkter til 0,678 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på fire basispunkter til 1,377 prosent.