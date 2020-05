Børsfall i Asia

(Saken oppdateres)

I Japan faller Nikkei 0,54 prosent, mens den breder Topix-indeksen er ned 0,14 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,18 prosent, og CSI 300-indeksen faller tilbake 0,30 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot marginale 0,01 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,69 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,40 prosent.

Coronakrisen

Ifølge CNBC er det coronautviklingen som tynger børsene onsdag morgen. Globalt har nå mer enn 4,2 millioner mennesker blitt smittet, og over 287.000 har mistet livet.

USAs smitteekspert og leder for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, sa tirsdag at en vaksine vil være essensiell i å smitte coronaspredningen, men advarte om at det vil gå en stund før en brukbar er tilgjengelig. Han advarte også om at USA kan risikere ytterligere utbrudd hvis statene begynner å åpne for tidlig.

I Asia opplever nå flere land, inkludert Kina og Sør-Korea en økning i antall smittetilfeller etter at restriksjonene ble lettet.