Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 758,93, ned 1,44 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 688 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 1,57 prosent til 29,51 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,50 prosent til 25,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 30,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

«Mens markedet føler seg mer komfortabel på tilbudssiden av ligningen, vil fokuset på etterspørselssiden fortsatt være på risikoene rundt gradvis oppheving av landenes nedstengninger», skriver sjefstrateg i AxiCorp, Stephen Innes, i en rapport.

USAs smitteekspert og leder for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, sa tirsdag at en vaksine vil være essensiell i å smitte coronaspredningen, men advarte om at det vil gå en stund før en brukbar er tilgjengelig. Han advarte også om at USA kan risikere ytterligere utbrudd hvis statene begynner å åpne for tidlig.

Tall fra American Petroleum Institute (API) viste tirsdag at råoljelagrene i USA steg med 7,6 millioner fat i forrige uke. Lagrene i Cushing i Oklahoma skal ifølge TDN Direkt ha falt med 2,3 millioner fat.

«Bekymringer for at lagringskapasitet fylles opp har lettet seg, siden vi ser at etterspørselen gradvis bedres, kombinert med at produksjonskutt treffer markedet», skriver ING Economics og peker på lagrene i Cushing, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 1,51 prosent til 140,35 kroner, mens Aker BP er ned 3,82 prosent til 166,00 kroner.

Vinnerne

Next Biometrics topper vinnerlisten onsdag morgen, etter at de kunne melde om en ordre for FAP 20-sensor fra Credence ID.

Aksjen stiger stiger hele 31,30 prosent til 3,55 kroner, på relativt høy omsetning.

Wilh. Wilhelmsens investeringsselskap Treasure er unormalt høyt på omsetningslisten, som dagens hittil sjette mest omsatte aksje, med en oppgang på 23,68 prosent til 11,75 kroner.

Det er tilbakekjøp på 2,5 millioner aksjer til 11 kroner som løfter volumet.

Ellers klatrer blant andre Bonheur og Shelf Drilling etter å ha lagt frem sine førstekvartalstall onsdag morgen.

Førstnevnte snudde minus til pluss i løpet av årets tre første måneder, og aksjen klatrer 4,13 prosent til 196,80 kroner.

Shelf Drilling skrev ned 1,9 milliarder kroner knyttet til selskapets rigger, men økte inntektene 13,5 prosent. Aksjen er opp 3,77 prosent til 3,3 kroner.

I rødt

Laksekjempen Mowi ble tynget av lavere priser i årets første kvartal, og det operasjonelle driftsresultat falt fra 196 til 109 millioner euro.

Aksjen er ned 1,65 prosent til 178,80 kroner.

Komplett Bank -aksjen faller 5,28 prosent til 5,20 kroner. Nøktern inntektsvekst hjalp i første kvartal ikke bankens resultat, som ble redusert av store utlånstap.

Ellers blant tungvekterne faller DNB 2,51 prosent, 116,50 kroner, og Yara svekkes 2,67 prosent til 324,90 kroner.

Kongsberg Automotive faller 6,15 prosent til 1,31 kroner.