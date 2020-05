Myrseth-favoritt til værs på Oslo Børs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 757,69 poeng, ned 1,6 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,85 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB, Yara og Telenor faller henholdsvis 3,0 prosent, 2,7 prosent og 1,8 prosent.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 29,63 dollar, opp 0,7 prosent.

«Mens markedet føler seg mer komfortabel på tilbudssiden av ligningen, vil fokuset på etterspørselssiden fortsatt være på risikoene rundt gradvis oppheving av landenes nedstengninger», skriver sjefstrateg i AxiCorp, Stephen Innes, i en rapport.

Equinor faller 0,9 prosent til 141,25 kroner mens Aker BP faller 4,1 prosent til 165,40 kroner.

Bonheur

I første kvartal 2020 fikk Bonheur et resultat før skatt på 127,6 millioner kroner, mot et tap på 196,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Selskapet omsatte i perioden for 1,97 milliarder kroner, mot 1,69 milliarder kroner for et år siden.

Aksjen stiger 7,7 prosent til 203,50 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 8,65 milliarder kroner.

Bonheur er en av aksjene Dovre-forvalter Stig Myrseth har i sin anbefalte portefølje. Aksjen ble tatt inn i porteføljen 8. april 2020.

I løpet av den siste måneden har aksjen lagt på seg 29,6 prosent mens den er opp 2,3 prosent hittil i år.

Next Biometrics

Teknologiselskapet NEXT Biometrics har mottatt en ordre for FAP 20-sensor fra Credence ID. Det amerikanske selskapet beskrives som et ledende selskap innen global mobil-biometri og legitimasjonsapparater.

- Vi er glade for å ha mottatt gjennombruddsordren fra Credence ID. Dette vil gjøre det mulig for NEXT å støtte en USA-basert bransjeleder, sier Peter Heuman, adm. direktør i Next, i en melding.

Aksjen stiger 19,6 prosent til 3,23 kroner.

Mowi

Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro i første kvartal, som er en nedgang fra 196 millioner euro i samme periode i fjor. På forhånd ventet analytikerne et driftsresultat på 108 millioner euro.

I kvartalsrapporten skriver oppdrettsgiganten at det operasjonelle driftsresultat i første kvartal ble sterkt påvirket av fallende priser som resultat av den omfattende globale nedstengningen i kjølvannet av coronakrisen.

Aksjen faller 1,9 prosent til 178,30 kroner.