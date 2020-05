Wall Street påvirkes av Powell-tale

Fem minutter etter at handelen startet står S&P 500 i 2.850 poeng, 0,7 prosent ned. Nasdaq handles ned 0,3 prosent til 9.082 poeng. Dow Jones synker 0,9 prosent til 23.537 poeng.

Med det følger New York-børsen de europeiske børsene som har pekt ned i dag onsdag.

Powell-tale

Jerome Powell, sentralbankesjef i Federal Reserve, sier i en tale onsdag at flere tiltak trolig er nødvendig for å få landets økonomi ut av den eksisterende nedgangskonjunkturen.

Sentralbanksjefen sier utsiktene for økonomien er usikre og betinget av betydelig nedsiderisiko. Det kan ta tid noe tid før innhentingen får momentum, mener Powell.

– Federal Reserve kan bli nødt til å gjennomføre ytterligere tiltak for å støtte økonomien, ifølge sentralbanksjefen.

Det har vært spekulert i om disse «ytterligere tiltakene» er negativ rente, men Powell slår hardt ned på ryktene onsdag.

– Federal Reserve har ikke endret sitt syn på negative renter. Det er ikke noe Fed ser på.

Smittetall skremmer

Smittetallene skremte investorer i går, og den dårlige stemningen smittet over på Asia-børsene hvor det også var nedgang onsdag.

– Markedsstemningen er fortsatt svært utsatt for risiko, og vil fortsette å bli påvirket av smittetallene fremover, sier Simon Ballard, sjeføkonom i First Abu Dhabi Bank, til Bloomberg.

Kina-situasjonen tilstrammes

Flere og flere land har gradvis begynt gradvis gjenåpning i kampen mot coronaviruset. Det gjør at det er stor spenning rundt hvordan smittetallene vil være fremover.

USAs president Donald Trump har kjørt en mer aggressiv tone mot Kina i det siste, og det gjør at noen frykter at stemningen i handelen mellom de to stormaktene vil påvirkes negativt.