Wall Street snur – raser nedover

I skrivende stund faller de ledende amerikanske indeksene brått.

Dow Jones faller 2,04 prosent til 23.279,88, etter å ha åpnet ned beskjedne 0,26 prosent.

S&P 500 faller 1,82 prosent til 2.817,21, etter å ha åpnet ned 0,15 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite faller 2,13 prosent til 8.811,17, etter å ha åpnet opp 0,13 prosent.

Betydelig nedside

Aksjemarkedet faller onsdag etter at sentralbanksjef i USA, Jerome Powell tidligere i dag uttalte at markedsutsiktene er svært usikre.

«Til tross for at den økonomiske responsen har blitt timet bra og i riktig størrelse, kan det hende at det blir et siste kapittel. Veien fremover er svært usikker og nedsiden forblir stor. Uansett, økonomien kommer til å komme tilbake til gamle høyder når coronaviruset er under kontroll» , sa Jerome Powell ifølge CNBC.

Nest dyreste marked

Videre falt markedene ytterligere etter at investor og milliardær, David Tepper klassifiserte dagens marked som det nest dyreste han har vært vitne til.

«Aksjemarkedet er dyrt og Federal Reserve har allerede tilført en rekke likvider, og deler av likvidene har blitt allokert feil», sa David Tepper.