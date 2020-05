Bratt fall på Wall Street

De ledende amerikanske indeksene åpnet nokså uendret onsdag, men falt brått etter uttalelser fra sentralbanksjef Jerome Powell og milliardærinvestor, David Tepper.

Powell-tale

Jerome Powell uttalte i en tale onsdag at flere tiltak trolig er nødvendig for å få landets økonomi ut av den eksisterende nedgangskonjunkturen.

Sentralbanksjefen sier utsiktene for økonomien er usikre og betinget av betydelig nedsiderisiko. Det kan ta tid noe tid før innhentingen får momentum, mener Powell.

– Federal Reserve kan bli nødt til å gjennomføre ytterligere tiltak for å støtte økonomien, ifølge sentralbanksjefen.

Det har vært spekulert i om disse «ytterligere tiltakene» er negativ rente, men Powell slår hardt ned på ryktene onsdag.

– Federal Reserve har ikke endret sitt syn på negative renter. Det er ikke noe Fed ser på.

Nest dyreste marked jeg har vært vitne til

Fallet på Wall Street tiltok ytterligere i styrke ettersom milliardærinvestoren David Tepper uttalte at dagens marked er det nest dyreste han har vært vitne til.

«Aksjemarkedet er dyrt og Federal Reserve har allerede tilført en rekke likvider, og deler av likvidene har blitt allokert feil i markedene» , sa David Tepper til CNBC.

Bekymret for gjenåpning av økonomier

Flere investorer overveier risikoen for en ny smittebølge ettersom flere amerikanske stater begynner å gjenåpne økonomien. Noe av grunnen til oppgangen de seneste dagene og ukene er nettopp at investorene priser inn at en åpningen av økonomien skal bli en suksess.

«Alt er avhengig av hvordan de neste månedene blir og hvorvidt virksomheter kan begynne å åpne opp igjen. Ingen stimuli i verden kan demme opp dersom virksomheter må stenge dørene for andre gang», sa Nick Raich, sjef for The Earnings Scout.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 2,17 prosent til 23.247,97. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte to av selskapene i grønt torsdag, nemlig Merck & Co og Johnson & Johnson med en oppgang på henholdsvis 0,88 og 0,03 prosent. Industrigiganten Catterpillar klarte seg også relativt bra onsdag med et fall på beskjedne 0,44 prosent.

Oljeselskapene Exxon Mobil og Chevron falt kraftig og endte ned henholdsvis 4,96 og 2,63 prosent. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs falt litt mer enn indeks og endte ned 3,42 og 3,08 prosent. Teknologikjempene Apple og Microsoft klarte seg hakket bedre enn indeks og endte ned 1,21 og 1,51 prosent. Flyprodusenten Boeing falt 2,92 prosent, mens American Express ble dagens taper med et fall på hele 6,12 prosent.

S&P 500 falt 1,75 prosent til 2.820,00.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.863,17, ned 1,55 prosent.

Facebook falt 2,38 prosent onsdag, mens Amazon endte dagen opp 0,47 prosent. Streamingtjenesten Netflix gikk mot strømmen og stengte opp 1,49 prosent. Google-eier Alphabet endte ned 1,92 prosent. Elbilprodusenten Tesla stengte ned 2,28 prosent, mens videokonferanseselskapet Zoom klarte seg bra på børs onsdag med en kursendring på 3,79 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 4,96 prosent til 34,66.

Oljeprisen faller til tross for at amerikanske oljelagre falt i forrige uke. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til 29,21 og 25,40 dollar, ned henholdsvis 2,57 og 1,47 prosent.

Gullprisen er opp 0,88 prosent, og en unse gull koster dermed 1.721,80 dollar.

Tremånedersrenten falt 0,3 basispunkter til 0,13 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,161 prosent.

10-åringen falt 4,7 basispunkter til 0,644 prosent.

30-åringen falt 2,8 basispunkter til 1,343 prosent.