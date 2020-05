Pexip til himmels på blytung børs

Oslo Børs holder seg langt inne i negativt terreng, og hovedindeksen er i skrivende stund ned 1,76 prosent til 744,75 så langt i dagens handel.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2.112 millioner kroner.

Stemningen er sur på børsene over hele verden etter gårsdagens pessimistiske toner fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell, som i en tale fortalte at flere tiltak trolig er nødvendig for å få amerikansk økonomi ut av den eksisterende nedgangskonjunkturen.

Toneangivende Europa-børser er også markant ned, eksempelvis tyske DAX som står i minus 1,9 prosent.

Oljeprisene opp igjen

Oljeprisene trekker oppover torsdag, men det skjer altså etter at Powell snakket dem ned i går.

Brent-oljen stiger 3,8 prosent til 30,30 dollar fatet, og er dermed drøyt 30 cent over nivåene da Oslo Børs stengte onsdag. WTI-oljen stiger 5,2 prosent til 26,61 dollar fatet.

– Det er mørke skyer i markedet som følge av Powells tale. Den var så negativ at det overgikk den positive effekten av fallende amerikanske oljelagre, sa energidirektør Bob Yawger i Mizuho til Reuters.

Amerikanske råoljelagre falt 0,7 millioner fat i forrige uke, mot ventet en lagerbygging på 4,1 millioner fat.

På Oslo Børs faller Equinor 1,8 prosent til 136,55 kroner. Aker BP er ned 3,0 prosent til 158,50 kroner, mens DNO trekker ned 0,5 prosent til 4,35 kroner.

Børsdebutant rett opp

Blant dagens 22 mest omsatte er det bare to aksjer som stiger, men den ene av disse er til gjengjeld videokonferanseselskapet Pexip, som debuterer på børsen med et smell.

Selskapet hentet inn litt over én milliard kroner på kurs 63 kroner før børsintroduksjonen, og spratt opp i hele 97 kroner på det høyeste i hektisk morgenhandel.

Siden har aksjen roet seg noe ned, men på kurs 88,61 kroner snakker vi stadig om en oppgang på 40 prosent. Dermed har markedsverdien steget hele 2,5 milliarder kroner.

Kongsberg Automotive fortsetter å stige med utsikter til en massiv utvanning, det vil si med nye 5,8 prosent til 1,60 kroner hittil i dag.

Blant få andre aksjer som går motstrøms finner vi John Fredriksen-dominerte Frontline, som stiger 1,4 prosent til 77,55 kroner.

Hafnia Tankers-smell

Ellers i shipping finner vi en av dagens store tapere. Produkttankrederiet Hafnia Tankers går tilbake 7,3 prosent til 18,96 kroner etter at en gruppe finansielle investorer har solgt seg ut på kurs 19 kroner.

Resultatsesongen ruller videre, og Lerøy Seafood straffes med et kursfall på 5,3 prosent til 53,56 kroner etter kvartalstall langt under forventningene.

Lerøys hovedeier Austevoll Seafood har også levert skuffende tall, og trekker ned med 6,4 prosent til 76,30 kroner. Ellers i sektoren faller Mowi 2,8 prosent til 178,25 kroner på nest høyeste volum så langt.

Helomvending i TGS

Vi merker oss videre at TGS faller 5,8 prosent til 138,40 kroner etter at Arctic Securities ifølge TDN Direkt har nedgradert aksjen fra salg til kjøp.

Norwegian faller 4,6 prosent til 5,20 kroner etter at mer leasingtilknyttet gjeld omgjøres til egenkapital. Dette er fortsatt langt over tegningskursen på én krone i emisjonen.

Blant tungvekterne utmerker finansduoen DNB og Storebrand seg negativt, med fall på hhv. 2,6 prosent til 112,15 kroner og 3,1 prosent til 42,39 kroner.

Mohn-exit i Fjord1

Vinnerlisten toppes av Fjord1, som spretter opp 10,2 prosent til 45,20 kroner etter at Fredrik W. Mohn har solgt alle sine drøyt 18,5 millioner aksjer til Sævik-familiens Havila til kurs 47,50 kroner.

Vi merker oss ellers at Endúr stiger 8,3 prosent til 89 øre etter å ha forlenget låneavtale.

XXL stiger 4,3 prosent til 10,07 kroner etter en varm anbefaling av Preben Rasch-Olsen, som nå er investeringsdirektør i Carl Erik Kreftings Carucel Holding/M25 Industrier.

Insr Insurance Group og Navamedic er opp 2-3 prosent, begge etter å ha lagt frem kvartalstall.