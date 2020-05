Nytt børsfall i Europa

Børsene faller for andre dag på rad. På onsdag var den paneuropeiske aksjeindeksen EuroStoxx50 ned 2,6 prosent. Torsdag ettermiddag var samme indeks ned rundt 2,1 prosent. London-børsen falt 2,3 prosent, mens Frankfurt-børsen var ned 1,8 prosent.

Børsfallet ser ut til å bli trigget av talen til USAs sentralbanksjef Jerome Powell på onsdag, som fremsto som dyster for investorer, selv om han også varslet at nye pengepolitiske lettelser kan komme. Amerikanske børser endte i minus på onsdag, og på torsdag lå de an til å åpne svakt ned.

Det som også kunne tynge markedene var utsikter til mer spenninger mellom USA og Kina, ettersom amerikanske myndigheter mener kinesiske hackere forsøker å stjele informasjon om behandlinger og vaksiner under utvikling av amerikanske selskaper.

I EuroStoxx50-indeksen var det kun Deutsche Telekom som var i pluss, mens Amadeus IT-group, AXA, Daimler og Volkswagen var aksjene som falt mest, med en nedgang på mellom 4 og 5 prosent. Bankene Societe Generale og BNP Paribas var også ned nær 4 prosent.