Powell vil unngå negative renter

Antall amerikanere som ber om ledighetstrygd for første gang synker videre. Det er den gode nyheten. Men tallet også denne uken var fryktelig høyt, 2,98 millioner, langt høyere enn de 2,5 millionene som Bloomberg-estimater indikerte.

På den annen side skal vi kanskje ikke ha så stor tro på treffsikkerheten i prognoser nå. Siste åtte uker med jobless claims i USA er på 36,5 millioner personer.

Markedet priser inn negative renter i USA, selv om sentralbanksjef Jerome Powell nekter for at det er aktuelt.

Dollaren kostet 10,25 kroner torsdag ettermiddag, mens euroen kostet 11,06 kroner. Kronen var dermed litt svakere enn de siste dagene, i takt med surere børser.

Diverse intervensjoner fra sentralbankene har dyttet Nibor ned (den påvirkes fortsatt av blant annet Libor-OIS, og ikke bare av hva Norges Bank finner på). Selv om Norges Banks rente blir liggende på null, trenger ikke Nibor bli liggende på 20 basispunkter, argumenterer Lars Mouland i Nordea Markets.

Når markedene begynner å fungere normalt igjen, er det mindre behov for nødtiltak, og de vil ikke være like attraktive å bruke. Det betyr en tilbakevending til mer normale forhold, ifølge Mouland, som antyder Nibor over 40 basispunkter når det skjer.