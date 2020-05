Wall Street snudde til pluss utover dagen

Utviklingen kom i kjølvannet av nye tall fra USA, som var under forventning. Wall Street åpnet ned omtrent 1 prosent torsdag, før de stengte i pluss.

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på omtrent tre millioner personer sist uke. Konsensus lå ifølge Marketwatch på rett over 2,7 millioner nye søkere.

På den positive siden er kurven nedadgående, og tre millioner nye søkere er ned fra rett under reviderte 3,2 millioner uken før.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var per 2. mai på 22,8 millioner, opp 456.000 fra forrige ukes reviderte 22,4 millioner.

Kyle Bass, grunnlegger av Hayman Capital Management, frykter at coronaviruset vil bidra til at den amerikanske økonomien krymper kraftig i tiden fremover.

Han peker på at BNP kan falle mellom 7 og 9 prosent etter utbruddet av coronaviruset og myndighetenes tiltak for å begrense smitten.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 1,62 prosent til 23.625,3 og er med det ned 17,2 prosent i år.

26 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

American Express var dagens vinner med en oppgang på 7,4 prosent. Aksjen hentet dermed inn gårsdagens fall på over 6 prosent.

Coca Cola var dagens taper etter et fall på 0,6 prosent.

Kjente selskaper som Visa og Walt Disney steg henholdsvis 2,2 og 2,9 prosent.

Jack Forestell, konsernsjef i Visa, fortalte Marketwatch at selskapet så at 13 millioner mennesker i Latin-Amerika foretok handelstransaksjoner over internett for første gang i 1. kvartal.



Samtidig har det vært en økning på 18 prosent i digital handel i USA i april. Tallene er utenom reisesektoren, som opplevde et fall på 45 prosent.

Imponerte analytikere

S&P 500 endte opp 1,15 prosent til 2.852,5. Det vil si at indeksen har falt 11,7 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Cintas, en produsent av uniformer til arbeidsplasser, som klatret 14,7 prosent. Selskapet holdt en webcast onsdag, der de oppdaterte investorer om hvordan virksomheten påvirkes av coronaviruset. Flere analytikere ble imponert og oppjusterte kursmålet.

På motsatt side var Coty øverst på taperlisten etter et fall på 8,2 prosent.

Inne på taperlisten var også Delta Air Lines som falt 0,2 prosent. Torsdag sendte selskapet ut en pressemelding der de skrev at de ønsker å bytte ut Boeing med Airbus, som leverandør av fly.

Det er snakk om 18 fly av typen Boeing 777 jumbo-jetfly, som skal erstattes av fly laget av Airbus. Flyene vil gå ut av drift i slutten av 2020, og selskapet skylder på coronaviruset som bakgrunn.

Cruiserederi melder om god likviditet

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,91 prosent til 8.943,7. Indeksen har dermed falt 0,3 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,8 prosent, mens Apple stengte opp 0,6 prosent og Amazon steg 0,9 prosent.

Netflix var opp 0,8 prosent, mens Alphabet (Google) var opp 0,6 prosent.

Tesla steg 1,6 prosent og stengte på 803,3 dollar.

Inne på vinnerlisten var det tidligere norskeide cruiserederiet, Norwegian Cruise Line, som kom med tall for 1. kvartal torsdag. Aksjen steg 4,4 prosent, noe som ikke er i nærheten av å hente inn fallet hittil i år på over 80 prosent.

Dagens vinner ble Applied DNA Sciences med en oppgang på 71,1 prosent.

Høyest på taperlisten var CytomX Therapeutics, som stupte 36,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 7,9 prosent til 32,5.

Gullprisen var opp 1,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.738,4 dollar.

Nordsjøoljen var opp nær 5 prosent etter nye estimater fra IEA.

3-måneders renten steg 0,3 basispunkter til 0,132 prosent.

Renten på 2-åringen var ned to basispunkter til 0,141 prosent.

10-års renten falt 2,3 basispunkter til 0,627 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,6 basispunkter til 1,303 prosent.