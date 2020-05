Børsrekylen forduftet i Europa

Etter to dager på rad med markant fall på de europeiske børsene, ble det en svært positiv åpning på fredag. Amerikanske børser, som hadde dratt Europa hardt i minus torsdag ettermiddag, snudde i pluss i løpet av torsdagen. Dette var grunnen til den positive åpningen i Europa på fredag.

Men i løpet av dagen forduftet børsoppgangen. Amerikanske futures tikket nedover og var plutselig over en prosent i minus. På det tidspunktet var børsoppgangen i Europa over. London-børsen og Frankfurt-børsen var blant lyspunktene med en liten oppgang, mens for eksempel Paris-børsen var i minus.

Blant vinnerne i den paneuropeiske EuroStoxx-indeksen var Volkswagen og Engie, mens BMW, Amadeus IT-Group og Banco Santander var blant taperne.

Det kom tyske BNP-tall for første kvartal, som ikke overraskende viste et fall. Nedgangen var på 2,3 prosent på årsbasis, mot et ventet fall på 2,0 prosent. Den kvartalsvise nedgangen var på 2,2 prosent.