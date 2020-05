Stor oppgang på Oslo Børs - rally i doblingskandidat

Hovedindeksen avsluttet uken med en oppgang på 2,22 prosent til 753,61 prosent.

Det ble omsatt aksjer for 5 milliarder kroner.

Olje

Ved børsens stengetid sto et fat brentolje i 31,86 dollar pr. fat, en oppgang på 1,18 prosent. WTI-oljen steg 3,48 prosent til 28,94 dollar fatet.

Rystad Energy holdt sitt estimat for etterspørselen i 2020 omtrent uendret fra sist uke. Det ventes en etterspørsel på 88,7 millioner fat om dagen. Analysehuset ser for seg at oljemarkedet kan være i balanse fra slutten av juni eller tidlig i juli.

Flere produsenter og land har kuttet i produksjonen den siste tiden. Samtidig har flere land åpnet forsiktig opp, som gjør at etterspørselen øker noe.

SpareBank 1 Markets sier selg til Equinor og har et kursmål på 130 kroner, ifølge TDN Direkt. Creditt Suise har derimot outperform-anbefaling med kursmål på 210 kroner. Equinor steg 2,73 prosent til 139,20 kroner.

Aker BP gikk opp 1,71 prosent til 157,50 kroner.

Vinnere

Telenor la på seg 2,63 prosent til 146,50 kroner. Etter Credit Suisses vurdering, skal Telenor-aksjen ytterligere opp. Meglerhuset har hevet kursmålet til 162 kroner, justert opp fra tidligere 154 kroner.

BerGenBio gikk opp 18,51 prosent til 46,10 kroner. Nordea-forvalter Jakob Vossgård trakk aksjen frem som en doblingskandidat til Finansavisen.

River iGaming gikk til topps på vinnerlisten og steg 86,68 prosent til 8,55 kroner. Kvartalsrapporten viste at selskapet drar nytte av strategiskiftet som ble satt ut i livet fra årsskiftet.

Pexip debuterte med et brak torsdag, og ruste opp nye fredag 5,14 prosent til 92 kroner fredag.

Tapere

Atlantic Petroleum ramlet mest denne fredagen med 21,50 prosent til 6,50 kroner.

Orkla falt 0,65 prosent til 85,20 kroner.

Investeringsdirektør Preben Rasch-Olsen sa tidligere denne uken at han så på XXL som en god mulighet, men fredag gikk aksjen ned 2,87 prosent til 9,81 kroner.

– Vi har kjøpt masse i XXL. Vi tror det er en fantastisk mulighet og en voldsom snuoperasjon som allerede er godt i gang og ikke reflektert i hverken estimater eller inntjening. Der har vi vært ganske aktive den siste måneden og tror det kan bli veldig spennende, sa Rasch-Olsen.