Wall Street legger røff uke bak seg

Amerikanske aksjer endte dagen relativt flatt etter en volatil dag på børsene i New York, skriver CNBC. Likevel endte alle de tre toneangivende indeksene marginalt opp ved stengetid.

«Vi ble ikke overrasket over tilbakeslagene vi så i markedet denne uken,» sier Scott Knapp, i CUNA Mutual Group, som mener at usikkerheten i markedet fortsatt er overveldende stor.

Uken har vært den tøffeste på de amerikanske børsene siden corona- og oljekrisen inntraff for fullt i slutten av mars.

Både Dow Jones og S&P 500 falt minst 2,4 prosent denne uken, mens teknologitunge Nasdaq stod i mot noe av fallet og endte ned bare 1,7 prosent.

Dow Jones steg 0,14 prosent til 23.657,75.

Omtrent halvparten, eller 16 av de 30 aksjene i indeksen, steg.

Blant vinnerne var byggevarekjempen Home Depot og Walt Disney som steg 3,31 og 2,79 prosent.

I tillegg skilte varehusgiganten Walmart og Coca Cola seg ut. Disse steg henholdsvis 1,09 og 1,01 prosent på flat børs.

Blant taperne var blant annet de amerikanske storbankene, der JP Morgan Chase og Goldman Sachs var blant selskapene som falt mest. Goldman Sachs falt 1,40 prosent, mens USAs største bank, JP Morgan Chase, falt nesten 2 prosent.

Nasdaq klatret 0,79 prosent til 9.014,56.

Teknologitunge Nasdaq har tidligere klart å stå av mye av motvinden.

Dagens vinner var Sorrento Therapeutics som steg over 173 prosent på børs i dag etter at biotech-selskapet gjorde et massivt gjennombrudd i kampen mot Covid-19.

Blant teknologigigantene steg Amazon 0,88 prosent, mens Facebook klatret 1,97 prosent etter kjøpet av Giphy, som er en av de største databasene for såkalte gif-er, animerte bilder som piffer opp samtaler på sosiale medier.

Tesla holdt seg relativt flat og falt marginale 0,52 prosent, mens Apple falt litt mer og endte ned 0,59 prosent.

S&P 500 steg 0,39 prosent til 2.863,70.

Volatiliteten blant cruiseredierene fortsetter i den mest diversifiserte indeksen blant de tre. Royal Carribean Cruises ble dagens vinner og steg 5,80 prosent.

Blant vinnerne var også klesgiganten Gap. Aksjen steg 5,79 prosent etter at selskapet gikk ut med nyheter om at det planlegger å åpne over 800 butikker innen utgangen av måneden.

Teknologiselskapet Nvidia imponerte også med en oppgang på 4,85 prosent.

Blant taperne var VF Corp som falt 6,85 prosent, etter at kleskjeden rapporterte om forventet halvering av salg i første kvartal.

VIX, også kalt fryktindeksen, falt 3,68 prosent til 31,43.

Ved børsslutt i USA var Brent-oljen opp 4,75 prosent til 32,61 dollar per fat, mens WTI-oljen var opp hele 7,33 prosent til 29,58 dollar per fat.

De lange rentene steg mandag. 10-åringen steg 2,2 basispunkter til 0,641 prosent, mens 30-åringen steg 3,3 basispunkter til 1,32 prosent.

Gullprisen steg 0,72 prosent til 1.753,60 dollar.