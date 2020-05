Børsene i Asia klatrer

I Japan stiger Nikkei 0,58 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,61 prosent, og CSI 300 styrkes 0,65 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,40 prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 0,71 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,26 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,73 prosent.

Resesjon

Tall fra Japan viste at BNP endte ned 3,4 prosent i første kvartal, år over år.

Det er det andre kvartalet på rad med fall, og Japan er teknisk sett dermed i resesjon.

Coronavaksine

USAs sentralbanksjef Jerome Powell uttalte i tv-programmet «60 minutes» at den amerikanske økonomien trolig er avhengig av en vaksine mot coronaviruset for å kunne komme seg helt.

«Forutsatt at det ikke kommer en bølge nummer to av coronaviruset, tror jeg vil vil se økonomien komme seg jevnt og trutt gjennom andre halvår. For at økonomien skal komme seg helt, må man kanskje vente til det kommer en vaksine», sa Fed-sjefen.

– Det er ingen tvil om at utsiktene forblir dystre. Friksjon mellom USA og Kina, samt manglende evne til å finne en vei til ut av coronakrisen, gjør at mye er usikkert, sier sjefstrateg i Mizuho Bank, Vishnu Varathan, til CNBC.