Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 761,24, opp 1,01 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 627 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 3,38 prosent til 33,60 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,74 prosent til 30,53 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Etterspørselen etter olje er i bedring og ser en V-form ettersom større oljeimportører fortsetter med åpning av økonomien igjen, samtidig som Opec+ og G20-produsenter viser en sterk vilje til å opprettholde sine kuttforpliktelser, sier markedsstrateg Stephen Innes, ifølge TDN Dirkt.

Han viser ifølge nyhetsbyrået blant annet til Kina, hvor innenlandske raffinerier økte produksjonen med 0,8 prosent på årsbasis i april. I tillegg er amerikanske lagertall, sammen med den nylige reduksjonen i antall oljerigger i USA, støttende for oljeprisene.

– Aktive oljerigger er nå på nivåer vi ikke har sett siden begynnelsen av forrige tiår da skiferrevolusjonen begynte, sier Innes, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 2,01 prosent til 142,00 kroner, mens Aker BP er opp 3,21 prosent til 162,55 kroner.

Knallrødt

Norwegian Air Shuttle raser på Oslo Børs mandag morgen. Like etter kl. 10 er aksjen ned 17,84 prosent til 4,19. På det laveste har Norwegian-aksjen mandag blitt omsatt for 2,51 kroner, tilsvarende et fall på cirka 50 prosent.

En melding fra selskapet viser mandag morgen at Norwegian-emisjonen ble overtegnet 7,2 ganger, og de «gamle aksjonærene» tilbys 55 prosent av aksjene.

Selskapet mottok mer enn 19.500 søknader om tilsammen 2,9 milliarder aksjer. Emisjonen var på 400 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 1 krone.

Vinnerne

I motsatt ende av skalsen finner vi BerGenBio, som fortsetter oppturen. Aksjen klatrer mandag morgen 7,38 prosent til 49,50 kroner som dagens nest mest omsatte.

Nordea-forvalter Jakob Vossgård trakk i forrige uke frem aksjen som en doblingskandidat. Den siste måneden har BerGenBio steget over 190 prosent på Oslo Børs.

Også Idex stiger markant, og aksjen er nå opp 9,11 prosent til 1,77 kroner.

Selskapet kunne i morges melde at de har mottatt et godkjenningsbrev fra China UnionPay for et biometrisk betalingskort som inneholder Idex-produkter.