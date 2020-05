Sterk børsoppgang i Europa

Uken begynte med en svært god dag i de europeiske aksjemarkedene. Mandag ettermiddag var Frankfurt-børsen opp hele 4 prosent, mens London- og Paris-børsen steg henholdsvis 3,0 og 3,5 prosent.

Den paneuropeiske indeksen EuroStoxx 50 var opp rundt 3,3 prosent, der 49 av 50 aksjer steg. Amadeus IT Group, som har falt mye i det siste, ble vinneren med en oppgang på over 8 prosent. Daimler, Total, Volkswagen og Societe Generale var alle opp over 6 prosent.

Ifølge CNBC ble aksjemarkedene oppmuntret av optimistiske uttalelser fra USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, på TV-programmet «60 minutes» på søndag. Der sa han blant annet at «man ikke bør vedde imot den amerikanske økonomien» både på lang og mellomlang sikt.

I tillegg kan markedet ha blitt oppmuntret av gode vaksinenyheter fra biotekselskapet Moderna. Selskapet publiserte data fra fase 1-studien, som viste at alle de 45 pasientene fikk antistoffer fra coronaviruset og at pasientene taklet vaksinen godt.