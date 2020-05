Wall Street stiger på virusnyheter

Mandag er New York-børsen ute etter å revansjere forrige ukes nedgang.

Fem minutter ut i handelen er S&P 500 opp 2,73 prosent til 2.942 poeng, Nasdaq er opp 1,43 prosent til 9.281 poeng og Dow Jones handles opp 3,24 prosent til 24.444 poeng.

Vaksinerakett

Moderna melder i en pressemelding at det har mottatt positive resultater fra de første kliniske forsøkene på mennesker med deres vaksine mot coronaviruset.

Vaksinen har blitt testet på 45 personer mellom 18 og 55 år, og ifølge Moderna produserte den antistoffer hos samtlige. Hos åtte av deltagerne, produserte vaksinen nøytraliserende antistoffer.

– Det er et veldig godt tegn at vi lager et antistoff som kan stoppe viruset fra spre seg. Testene kunne ikke vært bedre, sier Stephane Bancel, adm. direktør i Moderna, ifølge Bloomberg.

Moderna-aksjen stiger 30 prosent i førhandelen til 86,27 dollar.

Også tidligere har aksjemarkedene steget på positive testmeldinger rundt coronamedisin. I april bykset børsene etter at Gilead Sciences viste til positive tester på medisin mot coronaviruset, men ved senere tester var det mindre effekt.

Powell på «60 Minutes»

Optimismen kommer som følge av at stadig flere land og stater åpner opp samfunnet igjen.

Det er imidlertid et tveegget sverd: Det er positivt at økonomien verden over kommer i gang igjen, men det åpner samtidig for at en ødeleggende andre bølge av virusspredning kan forekomme.

Jerome Powell, sjef for Federal Reserve i USA, ble i helgen intervjuet på «60 Minutes», og fortalte at han er optimistisk til at den amerikanske økonomien vil bedres i andre halvdel av 2020, men at veien til normalen kan være lang.

– En andre bølge vil være ødeleggende. Vi vet at vi vil komme oss ut av denne krisen, men vi vet ikke hvor lenge det vil vare.

Powell sa at Federal Reserve ikke vil gå tom for «ammunisjon» og at sentralbanken er forberedt på å utvide sitt nåværende stimulanseprogram, eller legge til et nytt.



Sentralbanksjefen hadde en optimistisk tone under intervjuet, men kom også med harde fakta og mente at økonomien lett kan synke med 30 prosent i andre halvår og at arbeidsledigheten kan øke til 25 prosent.