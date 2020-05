BerGenBio med eventyrsmell

Oslo Børs startet uken i grønt. Da børsen stengte stod hovedindeksen i 771,58 poeng, opp 2,38 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,95 milliarder kroner.

BerGenBios eventyr traff en fartsdump og Svindal-yndlingen Pexip fortsatte stigningen oppover.

Oljeprisen

Brent-oljen ble handlet opp 6,3 prosent til 34,94 dollar fatet, mens WTI-oljen sto opp 8,1 prosent til 32,21 dollar fatet da børsen stengte.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Dette er høyeste pris vi har sett siden starten av april. Økningen kommer som følge av meldinger om ytterligere produksjonskutt fra Saudi-Arabia i tillegg til flere signaler om at flere og flere land lemper på coronarestriksjonene og dermed øker etterspørselen.

– Oljeprisene kan stige ytterligere nå som restriksjonene mot å reise blir fjernet, sier Stephen Innes, sjefstrateg i AxiCorp til CNBC.

Junikontrakten på WTI-oljen går også ut tirsdag, men det ser ikke ut til at den amerikanske lettoljen vil følge samme spor som forrige måned da vi så det historiske fallet til minus 37 dollar per fat.

Equinor steg 3,9 prosent til 144,65 kroner, mens Aker BP var opp 6,7 prosent til 168,10 kroner.

Knallrødt

BerGenBios eventyr traff en fartsdump mandag. Aksjen falt mandag 7,2 prosent til 42,80 kroner etter at nyheten om at New York-noterte Moderna kom med særdeles oppløftende vaksinenyheter.

Aksjen har tidligere blitt omtalt som en doblingskandidat, og har den siste måneden steget over 150 prosent på Oslo Børs.

Norwegian Air Shuttle falt hele dagen og endte ned 22,3 prosent til 3,96 kroner. På det laveste ble Norwegian-aksjen omsatt for 2,51 kroner, tilsvarende et fall på cirka 50 prosent intradag.

En melding fra selskapet viste mandag morgen at Norwegian-emisjonen ble overtegnet 7,2 ganger, og de «gamle aksjonærene» blir tilbudt 55 prosent av aksjene.

Selskapet mottok mer enn 19.500 søknader om tilsammen 2,9 milliarder aksjer. Emisjonen var på 400 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 1 krone.

Vinnerne

I motsatt ende av skalaen endte Star Bulk Carriers som dagens vinner, opp 29,9 prosent til 59,60 kroner. Aksjen ble handlet til 48 kroner hele dagen, før en siste handel på 100 aksjer ble gjennomført til 59,60 kroner.

Pexip, Svindals favoritt, fortsatte også opp mandag og endte opp 12,7 prosent til 103,70 kroner.

Også XXL steg markant, og aksjen endte opp 18,6 prosent til 11,63 kroner. Økningen kom etter en fortinssrettsemisjon der totalt 43,6 millioner aksjer ble kjøpt av Altor Invest. Etter emisjonen vil Altor Fund IV indirekte ha en eierandel på 23,53 prosent av aksjene i XXL.

XXL skal gjøre en emisjon på 80 millioner aksjer til en kurs på 5,00 kroner.